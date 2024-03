Lo Stato di San Diego raggiunge il settimo titolo consecutivo MW – Mountain West Conference

Per gentile concessione dell'infermiera Brydon

Las Vigas- La testa di serie numero 5 dello stato di San Diego è diretta alla sua settima partita consecutiva del torneo di basket maschile di Mountain West.

Ma per arrivarci, gli Aztechi dovevano prima superare il numero 1 dello Utah State e il giocatore dell'anno della conferenza. Grande Usobor.

Osobor, che giovedì ha segnato 29 punti contro Fresno State, ha segnato altri 19 punti contro gli Aztechi oltre a cinque rimbalzi. Ma gli Aztechi riuscirono a ridurre Ossopor e Dario Marrone IIche ha concluso con un 3 su 11, sufficiente per vincere 86-70.

La partita tra Osupor e l'attaccante azteco Buona signora LeDee è regolarmente uno dei migliori giocatori della conference e, anche se gli errori rimangono in panchina per lunghi periodi di tempo, LeDee ottiene comunque il meglio da Osobor e dagli Aggies.

“Sono giocatori davvero bravi. Sono versatili, possono effettuare tiri veloci, guidare la palla, tirare, quindi non sono grandi giocatori unidimensionali. Possono fare tutto”, l'allenatore degli Aztechi Brian Dutcher Egli ha detto. “Gedon ha fatto alcuni tiri veloci, che lo hanno fatto andare avanti, ma Osobor è molto bravo. L'ultima volta che lo abbiamo affrontato, ha fatto sette assist, quindi abbiamo cambiato tutto il nostro piano in termini di come lo abbiamo affrontato.

“Non volevamo raddoppiarlo subito perché aveva sette assist e loro stavano ottenendo tre punti. Quindi siamo entrati in gioco e abbiamo detto: facciamogli fare 2 e non 3. Devi cambiare il tuo gioco, lui è così buono.”

I falli abbondano all'inizio e il primo tempo si chiude con 22 falli tra le due squadre. LeDee è stato fischiato per due falli in soli quattro minuti, quindi l'olandese ha dovuto essere eliminato dal gioco.

Utah State ne ha approfittato, andando su un parziale di 22-2 per prendere un vantaggio di 17 punti, la maggior parte del parziale è arrivato con LeDee in panchina. Ma ad un certo punto della gara, Dutcher ha deciso di rimetterlo in campo per fermare l'emorragia, sapendo che stava rischiando che Lady commettesse un terzo fallo.

Quando un gioco viene chiamato in questo modo, soprattutto all'inizio del gioco, una squadra potrebbe aver bisogno di cambiare il gioco su entrambe le estremità del campo, in parte per limitare i suoi falli ma anche per segnare di più e raggiungere la linea di meta.

“Penso che stiamo giocando in modo più intelligente. Siamo una squadra aggressiva. Stiamo giocando duro in attacco e in difesa”, ha detto la guardia degli Aztechi. Reese AcqueChe ha chiuso la partita con 11 punti e cinque rimbalzi. “Ma basta prendere decisioni più intelligenti e essere puntuali. Soprattutto in difesa. Se aiuta la difesa, prendi solo la palla, non ti alzi troppo in alto e giochi semplicemente in modo disciplinato”.

A quel punto, Dutcher ha detto alla sua squadra che si sarebbe sentito più a suo agio se la sua squadra avesse recuperato la palla entro 10 minuti dal primo tempo. Invece, gli Aztechi sono usciti con un parziale di 19-8 fino a -3 nell'intervallo.

per porre fine a tutto ciò, Darrion Trammell Ha suonato il campanello, proprio come aveva fatto il giorno prima contro l'UNLV.

“Mi sentivo come se la partita stesse andando, dovevamo rialzarci nel primo tempo”, ha detto Dutcher. “E siamo stati fortunati che Darrion abbia segnato un altro gol nel primo tempo per colmare il divario, e siamo stati in partita nel primo tempo. Poi siamo usciti nel secondo tempo e abbiamo giocato costantemente la nostra buona difesa”.

Poi c'è stato lo spettacolo di LeDee. Dei suoi 22 punti, ne ha segnati 17 solo nel secondo tempo, di cui 15 nei primi 10 minuti del tempo.

La rimonta di 17 punti è stata la più grande in una partita di campionato di Mountain West da quando gli Aztechi hanno cancellato un vantaggio di 21 punti contro l'UNLV nel 2017.

Hanno terminato la partita per lo più scappando con la loro difesa che teneva l'Aggies senza realizzare un canestro negli ultimi 6:05 della partita.

Come bonus, gli Aztechi affronteranno il vincitore del numero 6 del New Mexico e del numero 7 del Colorado State nella finale del torneo di Mountain West sabato alle 15:00.

