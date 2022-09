Hype grandi potenziali clienti: Henderson, Brown, Peraza, Steer, Aranda

È il numero della call di settembre di Big Hype Prospects. Steve Adams e Anthony Franco di MLBTR Già evidenziate le promozioni iniziali per ogni club. Useremo questo elenco per concentrarci sulle inclusioni e sui feed più interessanti.

Cinque grandi prospettive di hype

Gunnar Henderson21, SS/3B, BAL (MLB)

8 PA, 1 HR, 1 SB, .375/.375/.750

A due partite dal suo debutto in MLS, Henderson ha già fatto un sacco di momenti salienti Nel campoE il nel piattoE il Sui corridoi della base. La leggenda non potrà che crescere. Secondo potenziale generale degli Orioles ad essere promosso in questa stagione, l’arrivo di Henderson potrebbe aiutare a catalizzare il club in un posto post-stagione. Di tutti i giocatori promossi dai contendenti, ha il potenziale più impattante. Mentre la maggior parte dei club associati ai playoff dispongono di elenchi relativamente completi, Baltimora ha iniziato regolarmente Profumo ruvido (406 PA, 0,1 fWAR). Inoltre, la base del terzo uomo Ramon Uria (2.0 fWAR) non ha colpito molto da fine luglio. Il lavoro di Henderson sul mix di campo dovrebbe rivelarsi nettamente positivo a settembre, anche se ha avuto dei dolori crescenti lungo la strada. Ha iniziato una partita in terza e posizione corta.

Cacciatore Marrone24, SP, HOU (MLB)

(AAA) 106 IP, 11,38 K/9, 3,82 BB/9, 2,55 ERA

secondo la gravità Justin Verlander‘S Stress al polpaccio, Brown potrebbe segnare un inizio o tre in questa stagione. Inizialmente, sarà impiegato al di fuori del posto di lavoro con lui Christian Jaffer Torna al giro al posto di Verlander.

In questa stagione, Brown ha costruito con successo una campagna decente per il 2021 in cui problemi di guida di vecchia data hanno portato a risultati deboli. Indipendentemente dal suo ruolo futuro, le cose dovrebbero andare a finire. Il braccio destro presenta un’alta velocità della palla veloce e un paio di potenti palle da rompere. La curva si accoppia bene con il proprio riscaldatore. Un rapporto sull’esplorazione degli sparatutto non è mai completo senza un commento sul cambiamento “che è ancora in fase di sviluppo”. Ai giocatori di successo piace Spencer Strider Propone una modifica o anche una terza offerta di qualsiasi tipo che non deve essere considerata un requisito. Se Brown alla fine si arrampica come un principiante, sarà più dovuto alla sua mancanza di spinta che alle sue munizioni.

Una strana ruga: Brown ha una media del 54,2% di giramondo in questa stagione. Questo è più o meno in linea con le prestazioni precedenti. Ciò che lo rende strano è il modo in cui il tunnel curvo della palla veloce si incastra in una forma da pallavolo. Osserverò da vicino per capire meglio come vengono utilizzate le sue munizioni.

Oswald Peraz22, SS, NYY (MLB)

(AAA) 429 PA, 19 HR, 33 SB, .259/ .329/ .448

Come previsto, gli Yankees scelsero di dare a Peraza il suo primo assaggio delle Majors. Lo chiedevano molti fan degli Yankees Antonio Volpi Per saltare Peraza direttamente dalla Doppia A. Peraza si profila come una breve sosta abbastanza classica. In fase difensiva è fluido e atletico. In un’era piena di enormi punti corti che pubblicano metriche difensive per lo più positive grazie al posizionamento, Peraza dovrebbe emergere comodamente come un difensore di qualità.

Colpirlo è ancora un work in progress. La persona piena di immaginazione nel mezzo noterà sicuramente l’eccellente combinazione di forza e velocità. Tuttavia, è probabile che ci sia un problema più profondo con il suo triplo taglio. La sua disciplina e il senso di connessione con lui non erano così efficaci come molti avevano sperato. È ancora molto giovane e può sicuramente continuare a guadagnare in quelle aree. All’inizio della sua carriera, si aspettava che i giocatori di bowling della major league sfruttassero il suo desiderio di espandere la sua zona di strike.

Spencer Steyer24, 2B / 3B, CIN (MLB)

(AA/AAA) 492 PA, 23 HR, 4 SB, .274/.364/.515

Uno dei giocatori selezionati dai Reds nella scadenza di scambio dei Twins, Steer è pronto a ricoprire il ruolo di utility quotidiana a Cincinnati per il prossimo mezzo decennio o più. Ha fornito un’idea dell’essere un’ottima scelta per il Great American Ballpark. Anche se probabilmente ha colpito troppi terreni da quando si è unito ai Reds, storicamente è incline alla pallavolo di contatto. La sua forza grezza è un po’ fuori per il suo profilo di pallavolo, ma GABP è spesso il regalo che continua a dare ai battitori di pallavolo. Non importa come la sua lista di palle alla fine si scuota, ha abbastanza disciplina e capacità di comunicazione per rimanere nei big ball. Potrebbe non essere mai un all-star, ma sembra qualcuno che dovrebbe avere una carriera organizzata.

Jonathan Aranda24, 1B/2B, TBR (MLB)

(AAA) 465 PA, 18 ore, 4 SB, .318/.394/.521

Aranda non è davvero considerata una delle migliori prospettive a causa dei tratti fisici che uno scout difficilmente può accettare. Tuttavia, ha sviluppato un senso di far cadere la palla. Non è migliore della media della lega dal punto di vista della potenza pura, forse anche meno, ma compensa con un alto BABIP guidato dal contatto e un sano rapporto FC/FB. Non è una possibilità convenzionale perché è piccola per la prima base e non ha davvero abbastanza flotta per svolgere il ruolo di scorta. Deve giocare a pipistrello, tuttavia, e i Rays sono l’istituzione giusta per sapere come inserirlo nella formazione senza effetti negativi. insieme a Brandon Lowe Tornato nella lista dei risultati, Aranda potrebbe saltare tra la seconda base e il battitore designato. Ha anche poca esperienza sul campo a sinistra.

altri cinque

Ken WaldichukQuercia (24): Waldichuk ha debuttato giovedì. I suoi problemi di guida erano abbastanza evidenti anche se i battitori della National erano visibilmente a disagio. È meglio pensare al crimine di Washington come a una quadrupla A. Vedremo come Waldichuk affronterà i veri avversari di calibro MLS a fine mese.

Spencer TurkelsonDET (23): Non è più una possibilità tecnica poiché ha collezionato 298 presenze all’inizio della stagione, ma Torkelson è ancora un pezzo di sviluppo. Se si cercano gli aspetti positivi, Torkelson ha fatto particolarmente bene in Triple-A in 58 presenze in board da metà agosto. Nel complesso, ha registrato un mediocre 100 wRC+ in 155 apparizioni sul tabellone Triple A – non è certo l’ispirazione per uno dei precedenti primi 10 potenziali clienti. Stasera torna nella rosa della Grande Lega.

Josh Jongtesto (24): Forse il suo successo più famoso, Jung ha schiacciato il tiro Triple-A in 83 apparizioni sul tabellone. Usa i Rangers lingua di guardia Quando si parla di quando promuoveranno il loro miglior potenziale cliente. Ora sono propenso a credere che abbiano intenzione di ritardare la sua promozione fino alla prossima stagione. Anche se è certamente plausibile che vogliano un altro anno di controllo del club per Jung, non è esattamente… un giovane. È anche ragionevole che i Rangers credano legittimamente che rimanere su Triple-A sarebbe meglio per la salute e lo sviluppo di Jung.

Estori RuizMIL (23): distanza Josh Hader Commercio, molti (incluso me) pensavano che Ruiz si sarebbe immediatamente unito al mix offshore di Brewers. Poi, poiché lo hanno costantemente superato anche se il club della major league è inciampato all’NL Central, è diventato chiaro che non pensavano che potesse migliorare i suoi affari. Tyrone TaylorE il Jonathan DavisE il Garrett Mitchell, e altri di discutibile beneficio. Spesso può tornare utile come disc runner e alternativa difensiva. In particolare, Ruiz non si è ripreso dal 15 giugno, anche se continua a correre con fiducia in se stesso.

Triston CasasBOS, (22): Negato Un’altra espansione dell’elenco, Casas ha raggiunto .300/.410/.515 da quando è tornato a Triple-A il 22 luglio. Ha 11 doppie, tre e cinque fuoricampo nello stesso periodo. Sebbene appaia pronto per la big league e un chiaro aggiornamento rispetto all’attuale mix di prima base dei Red Sox, i Red Sox sembrano esitanti su come avvicinarsi ai Casas. Potrebbero essere in lizza per la stagione extra per dominare il club, o potrebbero semplicemente ritardare a prendere una decisione.