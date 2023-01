La Pride Night viene interrotta dai piloti Ivan Provorov, citando la religione

Difensore dei Philadelphia Flyers Ivan Provorov Martedì sera non ha preso i pattini a rotelle perché si è rifiutato di indossare una calda maglia della squadra LGBTQ + Pride Night, citando le sue convinzioni religiose.

Provorov, 26 anni, ha detto ai giornalisti dopo che i Flyers hanno battuto gli Anaheim Ducks 5-2 in casa che la sua scelta è stata “rimanere fedele a me stesso e alla mia religione”, che ha descritto come ortodossa russa.

“Rispetto tutti. Rispetto le scelte di tutti”, ha detto.

Prima del gioco, i Flyers indossavano maglie a tema Pride e usavano bastoncini avvolti in un nastro arcobaleno, entrambi messi all’asta da Flyers Charities con i proventi destinati ai loro sforzi per far crescere il gioco in diverse comunità.

Provorov era l’unico giocatore dei Flyers che non aveva una maglia o un bastone all’asta dopo la partita.

I Flyers hanno rilasciato una dichiarazione prima dei commenti post-partita di Provorov:

“I Philadelphia Flyers si impegnano per l’inclusività e sono orgogliosi di supportare la comunità LGBTQ+. Molti dei nostri giocatori sono attivi nel sostenere le organizzazioni LGBTQ+ locali e siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno la nostra Pride Night annuale. I Flyers continueranno a essere forti sostenitori per l’inclusività e la comunità LGBTQ+”.

La NHL non ha rilasciato una dichiarazione in merito a martedì sera.

John Tortorella, l’allenatore dei Flyers, ha detto che non ha pensato a grattare Provorov per non essersi riscaldato.

“Con Provy, è fedele a se stesso e alla sua religione”, ha detto l’allenatore dei Flyers del primo anno. “Questo ha a che fare con la sua fede e la sua religione. È qualcosa che rispetto di Provy: è sempre fedele a se stesso. Ecco dove siamo con quello.”

Tortorella ha già fatto notizia sulla sua posizione sulle proteste pre-partita. Nel 2016, ha detto che tutti i suoi giocatori che non hanno resistito all’inno nazionale sarebbero rimasti in panchina per il resto della partita. Ha invertito questa posizione dopo aver assistito a proteste contro l’ingiustizia razziale nel 2020, dicendo che non avrebbe più punito i giocatori che avevano protestato prima della partita.

“Spero che se un giocatore vuole protestare durante l’inno nazionale, me lo porti e ne parleremo, mi dirà le sue idee e cosa vuole fare. Da lì lo porteremo a l’Athletic”, ha detto Tortorella all’Athletic in quel momento.

I messaggi a You Can Play, una campagna di attivismo sociale che ha collaborato con la NHL dal 2013, e i Philadelphia Falcons, un programma di calcio LGBTQ + che era ospite invitato dei Flyers alla partita, non sono stati riportati.

Gli eventi Pride fanno parte dell’iniziativa annuale “Hockey for All” della NHL e della NHLPA.

“Per più di un decennio, la NHL ha intensificato i suoi sforzi per mostrare il suo sostegno tutto l’anno dentro e fuori dal ghiaccio per la comunità LGBTQ +”, ha dichiarato Kim Davis, Vicepresidente esecutivo senior della NHL, durante il Pride Month nel 2022.

I Flyer supportano la comunità LGBTQ+ da anni. La mascotte, Gritty, è famosa per aver partecipato alla parata del Philadelphia Pride.