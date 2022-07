Recluta il calcio di Miami: Edge a quattro stelle Jaden Wayne si impegna e aiuta a portare Canes nella top 10 della classifica mondiale

Jayden Wayneun potenziale cliente a quattro stelle nella categoria reclutamento 2023, secondo 247Sports, ha dichiarato il suo impegno a Miami Sabato in diretta su CBS Sports HQ. Bradenton, FloridaIl locale è classificato n. 1 come giocatore n. 36 in assoluto in questa categoria e giocatore n. 5 EDGE.

Wayne ha scelto Miami da un elenco che includeva altri cinque finalisti: AlabamaE il GeorgiaLSU, Stato del Michigan E il Oregon. Il suo impegno è l’ultimo di una forte classe di Miami che è stata costruita dall’allenatore del primo anno Mario Cristobal. È il tredicesimo membro della classe e il suo impegno ha spinto il gruppo di Miami 2023 tra i primi dieci a livello nazionale. È la seconda categoria con il punteggio più alto nell’ACC Clemson.

Di seguito è riportato un rapporto esplorativo del 247 National Sports Employment Analyst Chris Singletary, che confronta un 6-5, 245 libbre con il precedente Michigan Guardalinee difensivo – e attuale Green Bay Packer – Rashan Gary.

Buona struttura per aggiungere peso e massa. Man mano che matura e acquisisce più forza nella sala pesi, determinerà la sua composizione corporea e raggiungerà il suo picco fisico. Registrato già a 6 piedi-4, poteva attraversare 270 libbre al college senza compromettere il suo sport. Buon primo passo e fai saltare la palla. Guadagna terreno e fa sì che lo stress interferisca immediatamente con la sua penetrazione. Un livello di ammortizzazione molto buono dà al difensore un po’ di spazio per attaccare mentre sta correndo lungo la corsia o giocando a sprint. Mostra una buona guida e vuole giocare a inseguire giocattoli con un bel movimento laterale. Buona agilità e velocità, è leggero sui piedi e un giocatore fluido. Strappa i blocchi e fai un buon lavoro nella ricerca. Con una maggiore forza e una tecnica migliorata, ha tutti gli strumenti che desideri in una linea difensiva d’élite. Ti esponi a quanto sia bravo un atleta in generale quando lo guardi giocare con un ricevitore largo.

Wayne ha un giocatore unico che gioca non solo in attacco e in difesa. Ma la posizione dell’abilità come ricevitore lo ha visto mettere 18 catture per 269 yard e 5 touchdown. Nella parte difensiva aveva 44 contrasti e 9 borse. Una volta che è stato in grado di concentrarsi principalmente sulla difesa, il cielo era il suo limite. Il suo reclutamento ha visto scuole del calibro di tutte le conferenze del potere inseguirlo per far parte del loro programma. Una volta che si concentra solo sul gioco difensivo, il suo tetto è alto. Vedo tutte le abilità e i tratti che gli consentiranno di avere una carriera nella NFL.

Wayne dovrebbe fornire una spinta importante al Miami Front Seven. Anche se non sarà di alcun aiuto nel 2022, lo scatto di passaggio è un’area della difesa dagli uragani che potrebbe essere migliorata. Si sono classificati al 54 ° posto a livello nazionale nella media dei sacchi la scorsa stagione e al 50 ° nella valutazione della pressione complessiva. Sebbene fossero al di sopra della media nazionale in entrambe le categorie, i programmi che in genere si trovano a competere sui campi di football del college tendono a provenire dall’élite della divisione.

L’aggiunta di Wayne al programma è un passo verso gli uragani che si uniscono a quella categoria di difesa.