Astros acquisisce Mauricio Dupont – MLB Trade Rumors

Astros ha acquisito un operatore di servizi pubblici Maurizio Dupont Da giganti vs catcher Mike BaberskyCome annunciato da entrambi i club. Inoltre, i giganti hanno convocato il giocatore Donovan Walton Sostituendo Dubon nel roster attivo e assegnando Papierski a Triple-A Sacramento.

Dubon, 27 anni, è stato originariamente arruolato dai Red Sox nel 2013, ma è andato a Brewers nel 2016 Tyler Thornberg commercio. È arrivato nelle major league per una tazza di caffè in due partite prima di essere inviato ai Giants come parte di un accordo con la scadenza del 2019 inviato Ha disegnato Pomeranz E Raggio Nero ai birrifici.

Da quel momento, Dubon ha dimostrato di essere un utile pezzo di posto/beneficio per il club. In 179 partite in carriera, ha segnato .258/.301/.395 scontando il tempo in seconda base, terza base, campo corto e centrale. Questa serie di battute consecutive è di 88 wRC+, circa il 12% al di sotto della media del campionato, ma la sua solida difesa in più posizioni gli consente comunque di accumulare 1,4 vittorie su sostituzioni per la sua carriera, secondo FanGraphs.

Questi sono solidi contributi al giocatore part-time, ma sembra che Dubon potrebbe essere stato appena escluso dalla lista dei giganti di talento. lui e Thiro Estrada Ruoli simili giocano nel club come opzioni di utilità per i colpi con la mano destra. Tommy La Stella Ha iniziato la stagione nella lista degli infortunati dopo aver subito un intervento chirurgico al tendine d’Achille a ottobre, ma attualmente si sta riprendendo ed è vicino al ritorno. Il club dovrà fargli spazio e sembra che abbiano favorito Estrada o si siano assicurati un’offerta su Dubon che ribalta la bilancia a favore di quel percorso. Dal momento che Dubon non aveva opzioni, mandarlo a palazzo non sarebbe stato possibile.

Per quanto riguarda gli Astros, finora quest’anno hanno avuto risultati deludenti dagli operatori di servizi pubblici. Edmis Diaz È un successo di .191/.257/.294 all’anno per il WRC+ di 69. Nico Goodrem Era anche peggio, dato che la sua barra sull’anno è attualmente .128/.171/.179, wRC+ di 4. Con José Altove E Jeremy Pena Entrambi hanno affrontato lievi infortuni questa settimana, il mix di centrocampo del club sembrava un po’ instabile. Sperano certamente che Dubon possa aiutarlo a sostenerlo.

Per quanto riguarda Babersky, è stato una scelta al nono round per gli Astros nel draft 2017. Da allora si è fatto strada nella scala della lega minore, raggiungendo la Triple-A l’anno scorso. Il suo primo assaggio di questo livello è andato bene, segnando una serie di .246/.379/.375, 98 wRC+. Tuttavia, quest’anno è scivolato finora, posizionandosi sulla linea .211/.324/.278, .59 wRC+. Quest’anno ha anche trascorso meno tempo dietro il piatto, con 11 catture, nove in prima base e sei in set battitori. L’anno scorso, aveva 64 anni alla presa e 28 alla partenza. Se avesse continuato in questa direzione nel suo nuovo stabilimento, avrebbe messo ancora più pressione su di lui per battere la mazza perché non avrebbe offerto lo stesso valore difensivo.