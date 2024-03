Risultati completi di Francis Ngannou vs. Anthony Joshua: Joshua mette rapidamente KO Ngannou

RIYADH, ARABIA SAUDITA – 8 MARZO: Anthony Joshua prende a pugni Francis Ngannou durante la lotta dei pesi massimi tra Anthony Joshua e Francis Ngannou sulla carta di boxe Knockout Chaos alla Kingdom Arena l'8 marzo 2024 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Francis Ngannou potrebbe aver subito la più grande perdita che la boxe professionistica abbia mai visto. Ha poi affrontato Anthony Joshua.

L'ex campione dei pesi massimi UFC è stato eliminato in soli due round dall'ex campione unificato dei pesi massimi, che si è rivelato un problema molto più grande per Ngannou rispetto al campione WBC Tyson Fury in ottobre.

Ngannou partecipò all'incontro di Fury come un perdente rispetto al campione – un promotore definì l'incontro “una vergogna” – ma si distinse da molti combattenti di MMA diventati pugili con una prestazione che non sarebbe apparsa fuori posto da un esperto. contendente dei pesi massimi. È riuscito a eliminare Fury nel terzo round e ha fatto cantare il suo nome al pubblico nel round finale.

Non è stato fortunato venerdì a Riyadh. Ha perso una volta al primo turno e due volte al secondo, il che probabilmente avrebbe posto fine alla breve carriera del pugile camerunese.

In un evento co-principale, Zhilei Zhang ha segnato due ko contro Joseph Parker, ma non è stato sufficiente poiché Parker si è ritirato con decisione a maggioranza per rivendicare il titolo provvisorio dei pesi massimi WBC. Zhang ha tolto il piede dal pedale dopo i due knockdown, avvenuti nei round 3 e 6, e Parker è rimasto impegnato abbastanza a lungo da vincere ai punti.

“Mi sento come se fossimo sulla buona strada adesso, Chang è un ragazzo duro”, ha detto Parker nella sua intervista post-combattimento. “Mi ha messo KO due volte. Sono molto felice, torno a casa e festeggio. Duro lavoro, duro lavoro, duro lavoro. È una sensazione incredibile, guarda dove siamo. Il prossimo passo è che combatterò Zhang .” Ancora una volta, questo è ciò per cui abbiamo stipulato un contratto.

Ecco come apparirà l'intera carta in Arabia Saudita:

Joshua dice alle persone sul ring che vuole fare una donazione alla Fondazione Ngannou. Un gesto di classe. – Peter Carroll (@PetesyCarroll) 9 marzo 2024



“Non lasciare la boxe, non farlo”, si è sentito Joshua dire a Ngannou ancora stordito



Ngannou è ancora in cura. AJ è rimasto calmo anche dopo che un brutto KO ha spento completamente le luci di Ngannou.



è tutto finito. Anthony Joshua ha appena eliminato Francis Ngannou Cold! Sorprendente.



Ngannou cade di nuovo!!

Ngannou si innamora di ogni trucco!! – Sergio Moura 🐍 (@TheLatinSnake_) 9 marzo 2024

AJ sembra molto fiducioso ora nel secondo.

Ngannou è passato al mancino per qualche motivo a metà del primo segmento permettendo ad AJ di adattarsi e sferrare quell'enorme colpo ad eliminazione diretta. 10-8 dopo il primo turno.

AJ schiaccia Ngannou a due minuti dall'inizio del combattimento con un grosso destro!

Niente jingle! La battaglia continua ora!





Francis Ngannou è sul ring e Anthony Joshua sta facendo il suo tour sul ring adesso. I combattimenti potrebbero effettivamente iniziare prima delle 3:40 ora locale a Riyadh, in Arabia Saudita.

So che molte persone pensano che Ngannou abbia una possibilità, ma non si avvicina di soppiatto a nessuno e mi aspetto che Joshua lo metta alla fine del pugno e lo catturi in ritardo a causa del TKO. La gente dimentica quanto sia bravo il pugile Joshua. –Andreas Hill (@AndreasHell) 9 marzo 2024



Risultati della scheda principale di Francis Ngannou contro Anthony Joshua, punti salienti

Pesi massimi: Anthony Joshua ha difeso. Francis Ngannou per KO in R2:

Pesi massimi: Joseph Parker def. Chili Chang con decisione a maggioranza (113-113, 114-112, 115-111)

Campionato dei pesi piuma: Rey Vargas vs Nick Paul finisce con un pareggio (114-112, 110-116, 113-113)

Campionato dei pesi super welter: sconfitto Israel Madrimov. Magomed Kurbanov per KO tecnico su R5

Leggeri: Mark Chamberlain def. Gavin Gwynne per KO tecnico a R4:

Pesi massimi: Justis Honey sconfitto. Kevin Lerena con decisione unanime (96-94, 96-94, 98-92)

Punti salienti dei risultati preliminari delle carte per Francis Ngannou contro Anthony Joshua

Pesi super welter: Lewis Green def. Jack McGann per KO tecnico a 1:29 di R1:

Pesi massimi: Andrei Nowitzki def. Juan Torres per KO tecnico al 2:43 di R1

Superleggeri: Ziad Al-Mayouf sconfitto. Christian Lopez Flores per decisione (60-54)

Pesi massimi: sconfiggere Furia romana. Martin Svarek con decisione (39-37)