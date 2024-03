Prova pratica del MacBook Air 2024 M3

I modelli MacBook Air M3 di Apple sono nei negozi a partire da oggi, quindi ne abbiamo scelto uno per testarlo, vedere cosa c'è di nuovo, rispondere alle domande dei lettori e decidere se vale la pena acquistarlo o aggiornarlo.

Il ‌MacBook Air‌ è disponibile nelle dimensioni da 13,6 pollici e 15,3 pollici, proprio come le versioni della generazione precedente. Questa volta Apple non ha introdotto modifiche evidenti al design, quindi la maggior parte delle novità si trovano all'interno.

Il chip M3 è l'aggiornamento principale ed è lo stesso chip che Apple ha già utilizzato nel MacBook Pro da 14 pollici. Quando abbiamo confrontato la nostra unità di test con una GPU a 8 core e una GPU a 10 core, abbiamo ottenuto un punteggio Geekbench single-core di 3106 e un punteggio multi-core di 11690. Per fare un confronto, il ‌MacBook Air‌ M1 ha ottenuto 2335/8314 e l'M2 ha ottenuto 2335/8314 ‌MacBook Air‌ 2595/9745, quindi questo è un buon incremento delle prestazioni della CPU.

Rispetto all'M1, le prestazioni single-core dell'M3 sono aumentate del 28%, mentre le prestazioni multi-core sono aumentate del 34%. Rispetto al ‌M2‌, i test CPU single-core e multi-core sono stati superiori del 18%. Per quanto riguarda i punteggi della GPU in metallo, ‌M1‌ aveva un punteggio di 32117, ‌M2‌ era di 45651 e M3 era di 46920.

Nel complesso, le prestazioni di CPU e GPU sono migliorate in modo significativo rispetto a ‌M1‌ e in modo più modesto rispetto a ‌M2‌. Vale la pena notare che l'M3 dispone anche di ray tracing con accelerazione hardware e tecnologia di mesh shading utilizzata nel rendering 3D e che alla fine renderà i giochi su Mac più realistici. La decodifica AV1 dovrebbe ottimizzare lo streaming dai servizi che supportano il codec.

Ci sono altri miglioramenti da notare, incluso il supporto Wi-Fi 6E per la connessione a reti a 6GHz. Potresti non vedere ancora troppe reti a 6 GHz, ma è una buona funzionalità a prova di futuro se non disponi già di un router 6E. I modelli M3 supportano due display esterni in modalità a conchiglia invece di uno solo, la chiarezza delle chiamate è migliore rispetto a prima e c'è una nuova finitura Midnight per ridurre le impronte digitali.

Il MacBook Air da 13 pollici parte da $ 1.099 e il modello da 15 pollici parte da $ 1.299. Non vale la pena passare alla nuova macchina se hai già un ‌M2‌MacBook Air‌ perché questi dispositivi hanno già il design 2022/2023, ma se hai un ‌M1‌ o qualsiasi modello Intel e stai cercando una nuova soluzione, vale la pena passare al nuovo ‌MacBook Air‌ M3 considerando.

In termini di aggiornamenti, se utilizzi ‌MacBook Air‌ solo per attività quotidiane come la navigazione web e la posta elettronica, non avrai bisogno di spendere soldi extra per ottenere più memoria, una GPU migliore (modello da 13 pollici) o più spazio di archiviazione, ma se prevedi di utilizzare il sistema per attività più impegnative, vale la pena considerare alcuni di questi aggiornamenti.

Hai acquistato uno dei nuovi modelli M3 ‌MacBook Air‌? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto.