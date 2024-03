Un grosso pezzo di spazzatura proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale torna sulla Terra

Un gruppo di batterie esaurite della Stazione Spaziale Internazionale ha orbitato attorno alla Terra per circa tre anni prima di uscire dall'orbita e rientrare nell'atmosfera venerdì. La maggior parte dei rifiuti probabilmente è stata bruciata durante il rientro, ma alcuni frammenti potrebbero aver raggiunto intatti la superficie terrestre.

Pezzi più grandi di spazzatura spaziale cadono regolarmente sulla Terra in percorsi non orientati, ma di solito si tratta di satelliti abbandonati o di stadi di razzi esauriti. Ciò includeva una piattaforma di batterie della stazione spaziale con una massa di oltre 2,6 tonnellate (5.800 libbre). La NASA ha intenzionalmente inviato spazzatura spaziale verso un rientro non diretto.

Naturalmente autopulente

Sandra Jones, portavoce della NASA, ha detto che l'agenzia “ha condotto una valutazione completa dei detriti sulla piattaforma e ha stabilito che sarebbero rientrati nell'atmosfera terrestre senza danni”. Questo è stato di gran lunga l'oggetto più grande mai lanciato dalla Stazione Spaziale Internazionale.

Le batterie sono rientrate nell'atmosfera alle 14:29 EDT (1929 UTC), secondo il Comando spaziale degli Stati Uniti. A quel tempo, il pallet avrebbe volato tra il Messico e Cuba. “Non ci aspettiamo che nessuna parte sopravviva al rientro”, ha detto Jones ad Ars.

Anche l’Agenzia spaziale europea (ESA) ha monitorato il percorso della piattaforma batteria. In una dichiarazione di questa settimanaL'Agenzia spaziale europea ha affermato che il rischio che qualcuno venga colpito da un pezzo del pallet è “molto basso”, ma che “alcune parti potrebbero raggiungere il suolo”. Jonathan McDowell, un astrofisico che segue da vicino l'attività dei voli spaziali, ha stimato che circa 500 chilogrammi (1.100 libbre) di detriti colpirebbero la superficie terrestre.

“La regola generale è che dal 20 al 40 per cento della massa di un grande oggetto raggiungerà la Terra, anche se ciò dipende dalla progettazione dell'oggetto.” Lo dice la compagnia spaziale.

Un satellite morto dell’Agenzia spaziale europea è rientrato nell’atmosfera in modo altrettanto incontrollabile il 21 febbraio. Con una massa di 2,3 tonnellate, questo satellite era simile in massa a una piattaforma batteria scartata. L'Agenzia spaziale europea, che si è posizionata come leader mondiale nella sostenibilità spaziale, ha creato un sito Web che fornisce aggiornamenti quotidiani per monitorare il deterioramento dell'orbita del satellite.

Come hanno affermato i funzionari della NASA e dell’ESA, il rischio di lesioni o morte a causa del ritorno della navicella spaziale sulla Terra è molto basso. La caduta di detriti spaziali non ha mai ucciso nessuno. Secondo l'Agenzia spaziale europea, il rischio di essere colpiti da un pezzo di spazzatura spaziale è circa 65.000 volte inferiore al rischio di essere colpiti da un fulmine.

Questa circostanza è unica in termini di tipo e origine dei detriti spaziali, motivo per cui la NASA li ha intenzionalmente gettati via lungo un percorso incontrollato di ritorno sulla Terra.

Il braccio robotico della stazione spaziale ha lanciato la piattaforma di ricarica delle batterie l'11 marzo 2021. Da allora, le batterie sono andate alla deriva in orbita, orbitando attorno al pianeta circa ogni 90 minuti. Nel corso di mesi e anni, il LEO si autopulisce grazie all'effetto della resistenza aerodinamica. La resistenza delle molecole d'aria rarefatte nell'orbita terrestre bassa ha gradualmente rallentato la velocità della piattaforma fino a quando la gravità l'ha finalmente riportata nell'atmosfera venerdì.

La piattaforma cargo, lanciata all’interno di una nave cargo giapponese HTV nel 2020, trasportava sei nuove batterie agli ioni di litio sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il robot Dextre a due bracci della stazione, che assisteva gli astronauti durante le passeggiate spaziali, ha sostituito le vecchie batterie al nichel-idrogeno con le unità aggiornate. Nove delle vecchie batterie sono state montate sulla piattaforma di ricarica dell'HTV prima di essere lanciate dal braccio robotico della stazione.