Ryan Coss, che ha colpito a morte Treat Williams, evita la prigione

L'autista coinvolto nell'incidente automobilistico che ha ucciso l'attore di “Everwood” Treat Williams mentre era alla guida della sua moto nel Vermont la scorsa estate si è dichiarato colpevole venerdì di un'accusa ridotta di guida spericolata.

Ryan Koss, 35 anni, ha ricevuto solo un anno di giudizio differito e libertà vigilata per l'accusa di reato minore. Anche la sua patente di guida è stata revocata per un anno e lui deve completare un programma di giustizia riparativa basato sulla comunità come parte della sua libertà vigilata.

Durante l'udienza della sentenza di venerdì, Coss, che conosceva Williams e lo considerava un amico, è stato sopraffatto dall'emozione mentre si scusava con gli amici, la famiglia e i fan dell'attore.

“Sono qui per scusarmi e assumermi la responsabilità di questo tragico incidente”, ha detto Koss alla corte.

Treat Williams è stato ucciso mentre guidava la sua moto nel Vermont la scorsa estate. Immagini Getty

Ryan Koss, a destra, si è dichiarato colpevole di guida spericolata che ha provocato la morte venerdì. AP

La polizia ha detto che Koss stava svoltando a sinistra in un parcheggio in un SUV Honda nel Dorset il 12 giugno quando si è scontrato frontalmente con la moto della Williams.

Williams, 71 anni, del Manchester Center, che indossava un casco, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in aereo all'Albany Medical Center di Albany, New York, ma non è stato possibile salvarlo.

Il procuratore dello stato della contea di Bennington, Erica Marthag, ha detto che Koss ha chiamato la moglie di Williams subito dopo l'incidente per raccontarle cosa era appena successo.

Koss conosceva Williams prima dell'incidente e lo considerava un amico. Polizia di Stato del Vermont

Il figlio di Williams, Gil, 32 anni, ha indossato la giacca di suo padre e ha parlato direttamente con Koss, che aveva incontrato prima dell'incidente. Ha detto che la famiglia non voleva sporgere denuncia o che Kos andasse in prigione.

“Ti perdono”, ha detto, “e spero che tu perdoni te stesso”.

Ha aggiunto: “Vorrei davvero che tu non avessi ucciso mio padre”. “Avrei davvero dovuto dirlo.”

La figlia di Williams, Ellie Williams, ha scritto nella sua dichiarazione che era troppo arrabbiata per perdonare Koss, ma sperava di poterlo fare in futuro.

Il figlio di Williams, Gil, 32 anni, ha indossato la giacca di suo padre in tribunale venerdì e ha detto a Koss che lo perdona ma “spero davvero che tu non abbia ucciso mio padre”. AP

“Non sentirò mai più l'abbraccio di mio padre; “Essere in grado di ricevere di nuovo il suo consiglio, presentarlo al mio futuro marito, farmi accompagnare all'altare, presentarlo ai miei figli e farlo piangere quando chiamerò il mio primo figlio con il suo nome”, ha scritto.

Koss si era inizialmente dichiarato non colpevole di un'accusa di reato di operazione gravemente negligente con conseguente morte. Se fosse stato condannato per questa accusa, avrebbe potuto essere condannato fino a 15 anni di carcere.

La carriera di Williams, durata quasi 50 anni, comprendeva ruoli da protagonista nella serie televisiva “Everwood” e nel film “Hair”. È apparso in oltre 120 ruoli televisivi e cinematografici, inclusi i film “L'aquila è atterrata”, “Il principe della città” e “C'era una volta in America”.

Questa settimana, “Blue Bloods” ha dato un commosso addio a Williams, che ha interpretato Lenny Ross nella serie di successo della CBS.

Con fili postali

