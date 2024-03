Il CTO di OpenAI Mira Moratti aveva preoccupazioni su Sam Altman prima della cacciata: New York Times

Il New York Times ha riferito che due dirigenti di OpenAI hanno espresso preoccupazione per Sam Altman prima della sua cacciata.

Il responsabile della tecnologia dell'azienda, Mira Moratti, ha svolto un ruolo chiave, ha riferito il quotidiano.

Altman è tornato alla posizione di amministratore delegato giorni dopo, lasciando molte domande senza risposta su quanto accaduto.

Anche se non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente prima che il CEO di OpenAI Sam Altman venisse improvvisamente licenziato dall'azienda a novembre – per poi tornare in meno di una settimana – maggiori dettagli sono stati rivelati in un nuovo rapporto.

Quando è stata annunciata la sua uscita, il consiglio di OpenAI ha affermato che “non aveva più fiducia nella sua capacità di continuare a guidare OpenAI” e che “non era sempre stato schietto nelle sue comunicazioni”. Tuttavia, la spiegazione ambigua ha sollevato ulteriori domande, che hanno continuato a essere sollevate anche dopo il suo ritorno.

New York Times Il responsabile tecnologico dell'azienda, Mira Moratti, ha sollevato preoccupazioni sullo stile di leadership di Altman al consiglio di amministrazione in ottobre – e allo stesso Altman sotto forma di un promemoria, ha riferito giovedì, citando fonti anonime.

Le sue azioni hanno spinto il consiglio a licenziare Altman, hanno detto fonti al Times.

Moratti ha assunto la carica di amministratore delegato ad interim per un breve periodo dopo la partenza di Altman.

Non era l'unico dirigente scontento di Altman, ha riferito il Times. Anche Ilya Sutskever, co-fondatore e capo scienziato di OpenAI, ha sollevato questioni con alcuni membri del consiglio in ottobre, afferma il rapporto.

Alcuni membri del consiglio erano preoccupati che se non avessero fatto qualcosa contro Altman, Sutskever e Moratti avrebbero potuto lasciare OpenAI, ha riferito il Times.

Si prevede che lo studio legale WilmerHale pubblicherà presto un rapporto basato sulla sua indagine su ciò che è accaduto durante l'uscita e il ritorno di Altman.

OpenAI, Murati e Sutskever non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento inviate da Business Insider.

In una dichiarazione al Times, un portavoce di OpenAI ha affermato che Moratti, così come il resto del gruppo dirigente, hanno chiesto ad Altman di tornare al ruolo di amministratore delegato subito dopo la sua partenza.

“Il forte sostegno del suo team sottolinea che è un CEO efficace, aperto a diverse prospettive, disposto a risolvere sfide complesse e mostra cura per il suo team”, ha detto al punto vendita la portavoce dell'azienda Hannah Wong.

Moratti non ha risposto al Times, mentre l'avvocato di Sutskever ha affermato che la sua segnalazione al consiglio era “categoricamente falsa”.

Moratti ha postato venerdì Su X Uno screenshot di un messaggio Slack che ha inviato ai dipendenti di OpenAI, contestando l'articolo del Times e affermando che lei e Altman avevano una “partnership forte e produttiva” e che “non era timida nel condividere feedback direttamente con lui”.

Correzione: 8 marzo 2024 – Trascrizione della presentazione Una versione precedente di questa storia riportava erroneamente il ruolo di Sam Altman in OpenAI. È l'amministratore delegato, non il CTO.

Aggiornamento: 8 marzo 2024 – Questa storia è stata aggiornata con un post di Murati su X che nega il rapporto del Times.