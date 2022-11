Tom Ford è un miliardario appena coniato, grazie al suo affare Estée Lauder da 2,8 miliardi di dollari

Hong Kong

Un grosso affare per vendere il suo marchio omonimo ha spinto lo stilista Tom Ford nel club dei miliardari globali.

Ford, 61 anni, che ha lanciato il marchio Tom Ford nel 2005 e lo ha trasformato in un concentrato di abbigliamento e accessori di lusso, ha venduto la sua azienda martedì a Estée Lauder Companies.



(EL) In un affare da 2,8 miliardi di dollari.

L’acquisizione di Tom Ford Brands da parte di Estée Lauder dovrebbe concludersi nella prima metà del prossimo anno, in attesa delle approvazioni normative. L’accordo integrerà completamente Tom Ford Brands, che ha già una partnership in corso con il gigante dei cosmetici e della cura della pelle, nel portafoglio diversificato di Estée Lauder.

Le due società sono partner da oltre 15 anni dopo aver lanciato insieme il marchio Tom Ford Beauty nel 2006.

Come risultato della vendita, Ford è ora entrata a far parte dei ranghi dei miliardari globali. per me ForbesE il Ciò stima che il designer, che possiede circa il 64% della sua azienda, riceverà circa 1,1 miliardi di dollari in contanti dalla vendita al netto delle tasse stimate. L’attuale portafoglio di Ford comprende anche almeno due case, una a Los Angeles e una a New York City, del valore complessivo di 65 milioni di dollari.

Secondo la dichiarazione, Ford rimarrà il “visionario creativo” del marchio dopo la chiusura dell’accordo e rimarrà in quel ruolo fino alla fine del 2023.

Domenico De Sole, presidente del marchio Ford che in precedenza ha guidato Gucci, rimarrà anche come consigliere durante lo stesso periodo.

Le società hanno affermato che l’accordo, che sarà regolato attraverso una combinazione di contanti, debito e pagamenti differiti che scadranno nel 2025, consentirà a due degli attuali partner di Tom Ford, Ermenegildo Zegna e Marcolin, di estendere i loro accordi di licenza esistenti.

La casa di moda italiana Zegna amplierà il suo accordo esistente “per includere una licenza a lungo termine per tutta la moda maschile e femminile, nonché accessori e lingerie”, ha affermato la società. Marcolin continuerà a produrre occhiali da sole e montature da vista con il marchio Ford.

The Estée Lauder Companies, che comprende molti marchi di bellezza internazionali tra cui Clinique e Bobbi Brown, Egli ha detto Si prevede che le vendite annuali dei cosmetici Tom Ford raggiungeranno il miliardo di dollari “entro i prossimi due anni”.

“Come marchio di proprietà, questa acquisizione strategica aprirà nuove opportunità e farà progredire i nostri piani di crescita per Tom Ford Beauty”, ha dichiarato Fabrizio Freda, presidente e amministratore delegato di The Estée Lauder Companies.

Nato ad Austin, in Texas, nel 1961, Ford ha studiato storia dell’arte alla New York University e successivamente architettura alla Parsons School of Design di New York e Parigi. Si è trasferito a Milano nel 1990 dove ha iniziato la sua carriera nella moda come stilista di abbigliamento femminile per Gucci. Qualche anno dopo viene nominato direttore creativo e si occupa di tutte le linee di prodotti Gucci, dall’abbigliamento ai profumi.

Durante i suoi 10 anni nella posizione, le vendite di Gucci sono aumentate da $ 230 milioni a oltre $ 3 miliardi. Nel 2005, Ford ha iniziato da solo e ha lanciato la propria azienda.

Ford ha dichiarato in una dichiarazione che “non potrebbe essere più felice di questa acquisizione perché Estée Lauder Companies è la casa perfetta per il marchio”.

“Sono stati un partner eccezionale sin dal primo giorno della fondazione dell’azienda e sono lieto di vederli diventare i nostri agenti di welfare in questo prossimo capitolo”, ha affermato.

– Pareja Cavillans della CNN ha contribuito a questa storia.