USWNT segna contro Haiti: la doppietta del primo tempo di Alex Morgan si assicura la vittoria per 3-0 nella partita di apertura del Concacaf W

La squadra femminile degli Stati Uniti ha dato il via alla Concacaf W 2022 in grande stile con una vittoria per 3-0 su Haiti nella partita di apertura del torneo a Monterrey, in Messico.

Gli Stati Uniti hanno evitato due occasioni di Haiti, incluso un calcio di rigore sbagliato che è rimbalzato sul palo, ma due gol di Alex Morgan nel primo tempo e un gol nel finale di Midge Bourse all’84 ‘sono stati sufficienti per assicurargli tre punti. Gli americani sono sulla strada per la Coppa del Mondo e si qualificano per le Olimpiadi.

Morgan è stata la star dello spettacolo quando ha segnato il suo cross con un clic di Mallory Bew al 16 ° minuto per far andare le cose. Lo ha seguito con un colpo di testa su cross di Kelly O’Hara al 23 ‘.

La stella del San Diego Wave è andata a casa all’11° minuto per fare pressione sugli haitiani all’inizio. Morgan ha segnato 21 gol nelle sue 21 partite di playoff, di cui almeno un gol in cinque playoff consecutivi.

Dai un’occhiata ad alcuni punti salienti e takeaway del gioco:

Haiti ha avuto grandi possibilità

Questa squadra include diversi giocatori dell’attuale roster che hanno fatto parte della FIFA Under 20 Women’s World Cup 2018 e la familiarità tra le squadre è un ulteriore vantaggio per loro quando affrontano squadre nella regione CONCACAF.

La squadra ha avuto una grande occasione al settimo minuto con un’opportunità di punizione di Kitna Lewis, che ha mancato di poco il gol lontano.

Domorny ha avuto una chiara possibilità al 37 ‘quando ha sopraffatto diversi difensori americani con solo Murphy per entrare in area di rigore, ma non è riuscita a finire la partita.

La tecnologia VAR ha debuttato al Concacf W Championship

Il VAR ha esordito con Concacaf W con diversi momenti in cui è stato utilizzato. Alla fine della partita, l’USWNT ha visto ripristinati due gol, un potenziale calcio di rigore è stato escluso per una situazione di fuorigioco e il cartellino rosso emesso ad Haiti è stato annullato.

Poco prima dell’intervallo, Roselord Borgella si è scontrato con O’Hara ed è entrato in pieno contatto con i tacchetti ad angolo alto sul pallone 50/50 – ed è stato emesso un cartellino rosso – solo per rivedere il gioco e annullare invece il petto giallorosso .

Dai un’occhiata al momento qui:

L’USWNT alla fine ha segnato un terzo gol, quando Mewis ha consegnato un servizio in area di rigore, e una mancata eliminazione ha permesso a Purce di chiamare in porta all’interno dell’area di rigore verso la fine della partita.

prossimo

Gli Stati Uniti incontreranno la Giamaica giovedì nella seconda partita delle tre partite della fase a gironi. Il gioco inizia alle 19:00 EST Sommo +, con copertura in studio a partire dalle 18:30 ET. Megan Rapinoe, che è apparsa come giocatrice del secondo tempo in questo gioco, dovrà saltare la partita in cui sarà insignita della Medaglia presidenziale della libertà alla Casa Bianca. L’ultima volta che gli americani hanno giocato per la Giamaica è stata nel giugno 2021 con una vittoria amichevole per 4-0. Una vittoria qui potrebbe mettere l’USWNT in una posizione privilegiata per passare alle semifinali, che assicurerebbero la qualificazione per la Coppa del Mondo 2023.

Lisa Bington e Ali Wagner serviranno come commentatori della partita con Jenny Chiu come giornalista laterale. L’ospite Poppy Miller, insieme al portiere della Hall of Fame degli Stati Uniti Briana Scurry, all’ex giocatrice della nazionale canadese Kaylyn Kyle e all’allenatore di calcio femminile dell’UNLV Jenny Ruiz Williams serviranno come analisti dello studio per tutta la competizione.

Sommo + È l’unico posto per trasmettere in streaming ogni minuto di ogni partita di Concacaf W. Registrati subito e facilmente per il tuo account personale con un mese di prova gratuito (dal 27 giugno al 19 luglio) fino a Usando GLORIA come codice di visualizzazione. Basta fare clic sul pulsante “Provalo gratis” e utilizzare il codice promozionale per l’accesso istantaneo al miglior calcio femminile – NWSL, FA Women’s Super League, UEFA Women’s World Cup e Asian Cup – su tutti i tuoi dispositivi.