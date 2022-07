Le CPU AMD Ryzen hanno venduto più delle CPU Intel Alder Lake il mese scorso e hanno continuato a detenere una forte quota di mercato del fai-da-te in Germania

L’ultima quota di vendite e ricavi per le CPU Ryzen e Intel Core di AMD dal più grande rivenditore di tecnologia tedesco, Mindfactory, è stata pubblicata da Ingebor su Reddit.

I processori Intel Alder Lake aumentano la quota di mercato a livello globale, ma i processori AMD Ryzen dominano ancora il settore del fai da te in Germania

Nelle ultime due settimane, abbiamo menzionato Com’è il mercato dei PC in generale declino a causa dell’elevata inflazione. Sia AMD che Intel dovrebbero perdere entrate desktop nel prossimo trimestre, ma il segmento fai-da-te tedesco sembra essere ancora una roccaforte delle CPU Ryzen di AMD che continuano a superare le ultime e migliori CPU Intel Alder Lake.

Dati sulle vendite/ricavi delle CPU Intel Core e AMD Ryzen di Mindfactory (crediti: u/Ingebor):

Guardando i numeri di vendita, Mindfactory ha riferito che a giugno, il 63% delle CPU vendute proveniva da AMD e il 37% da Intel. Le CPU AMD Ryzen hanno raggiunto oltre 7.500 unità mentre le vendite di CPU Intel sono state vicine alle 5.000 unità. Di tutte le CPU AMD vendute, le CPU più popolari erano Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X e Ryzen 9 5950X. In effetti, il Ryzen 9 5900X è stato venduto di più del tradizionale Ryzen 5 5600G e del Ryzen 5 5500. Ciò è dovuto principalmente al Offerte scontate ricevute dalla collezione Zen 3 Dato che ha circa due anni.

Intel, d’altra parte, ha visto le sue vendite totali provenire all’incirca dalla dodicesima generazione di Alder Lake. Le CPU più popolari per Intel erano Core i7-12700K, Core i5-12400F e Core i5-12600K. Anche la suddivisione delle entrate è stata la stessa con le entrate di Mindfactory del 61% dalle CPU in entrata di AMD o oltre 2,5 milioni di euro mentre le CPU Intel sono arrivate al 39% o appena sopra 1 milione di euro dalle vendite. Puoi facilmente notare la tendenza al ribasso dei numeri di vendite e ricavi che è una chiamata al suddetto mercato in declino dei PC.

Dati per chip CPU Intel Core e AMD Ryzen di Mindfactory (Crediti: u/Ingebor):

Le entrate più elevate sono arrivate dai primi tre chipset, Ryzen 5 5600X (€ 435.000), Ryzen 7 5800X (€ 416.000) e Ryzen 9 5900X (€ 391.000). I prezzi delle CPU Intel e AMD stanno diminuendo e Intel lo ha fatto Di recente ho iniziato ad abbassare i prezzi per i rivenditori Ciò riduce i prezzi fino al 5% su alcune CPU Alder Lake di 12a generazione. Questa riduzione di prezzo è prevista per il mese in corso, quindi non si rifletterà qui perché questi numeri sono del mese precedente.

Per il segmento famiglia, Intel e AMD possiedono ciascuno gli ultimi processori Alder Lake (12a generazione) e Vermeer (Ryzen 5000), che rappresentano il 75% delle vendite e l’83% delle entrate. La linea di chip AMD Ryzen Threadripper e Intel Core-X HEDT è completamente scomparsa a causa del fatto che gli appassionati di fai-da-te non hanno avuto una nuova famiglia di prodotti per più di due anni. AMD ha annunciato che le CPU Threadripper 5000WX arriveranno nel segmento DIY, ma queste saranno parti PRO complete che richiedono agli utenti di farlo. Spendono molto di più rispetto a prima per la famiglia HEDT.

Sulla base del rapporto, sembra che la Germania rimarrà la roccaforte di AMD a meno che Intel non faccia qualcosa di veramente buono. Vedremo se Lago Rapace in grado di ottenere più quote di mercato da AMD nel mainstream entro la fine dell’anno considerando che la squadra rossa si concentrerà AM4 in streaming E il AM5 sulla fascia alta.

