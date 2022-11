Registra subito Xbox Series S per soli $ 220 (solo per un periodo di tempo limitato)

Se $ 240 non sono abbastanza bassi per te per le vendite del Black Friday, che ne dici di $ 220? Lo stanno praticamente regalando, ma non ci lamenteremo, perché questo è un ottimo affare su Xbox Series S. Xbox Series S è sceso a soli $ 219,99. Sono $ 80 di sconto sul prezzo di listino ed è probabilmente una delle migliori offerte dell’anno.

Sì, prima che tu lo chieda, Woot è molto affidabile e questo è un affare completamente legittimo. Woot è di proprietà di Amazon, quindi pensalo come un acquisto dal gigante della vendita al dettaglio. Se hai intenzione di saltare su questo accordo, lo farei rapidamente, perché rimarrà disponibile solo fino a esaurimento scorte o fino alla fine della giornata del 30 novembre.

Xbox Series S scende a soli $ 219,99 (risparmia $ 80)

Il miglior affare Xbox xbox s (512GB) Per un periodo di tempo limitato. Scade dopo il 30 novembre. Vediamo su wut

Durante il Black Friday abbiamo visto un affare con una carta regalo Amazon da $ 40 (+ solo $ 240 per la console), ma dal momento che è finito, questa è la prossima cosa migliore e vale la pena prenderla in considerazione.

La Xbox Series S di solito costa $ 200 in meno rispetto alla Xbox Series X, ma può comunque riprodurre tutti gli stessi giochi. Non ha la potenza della serie X, quindi i giochi vengono renderizzati a 1440p invece che a 4K per mantenere una grafica coerente a 60 fps, i 120 fps che ti aspetteresti.

I migliori giochi Xbox Game Pass

Ma mantiene tutte le altre funzionalità Xbox di nuova generazione come Game Pass, Quick Resume e tempi di caricamento super rapidi. Se non disponi di una TV 4K o ritieni che sia meglio spendere $ 280 altrove, Xbox Series S potrebbe essere un acquisto più intelligente.

chiarimenti: Questo è un modello internazionale di Xbox Series S, ma funzionerà ancora bene in Nord America. I moduli possono arrivare con materiale stampato principalmente in spagnolo. Gli acquisti di Xbox Series S da Woot sono coperti dalla garanzia di 90 giorni di Woot. Le garanzie standard Xbox non si applicano a questo acquisto.

Robert Anderson è un esperto di commercio ed editor di commercio di IGN. Puoi seguirlo @ Robertliam21 su Twitter.