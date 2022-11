Momenti salienti della Coppa del Mondo 2022: l’Argentina ha battuto la Polonia per qualificarsi

Il Coppa del Mondo 2022 Mercoledì è proseguito con il Gruppo C in testa. Argentina È sopravvissuto vincendo 2-0 Polonia (1-1-0) allo stadio 974 di Ras Abu Aboud, in Qatar. Nonostante la sconfitta, anche la Polonia avanzerà grazie a Messico non superato Regno Arabia Saudita con obiettivi sufficienti.

Portiere polacco Wojciech Szysny Stava sulla sua testa io Nel primo tempo para nove tiri. Tuttavia, l’Argentina ha sfondato nei primi minuti del secondo tempo con Alexis McAllister punteggio f Giuliano Alvarez Aggiungendone un altro in seguito.

Puoi guardare questo gioco e Ogni partita di torneo su FOX Sports Family of Networks – Partner ufficiale di trasmissione in lingua inglese degli Stati Uniti – FOX Sports App e FOXSports.com. Puoi farlo anche tu Riproduci in streaming i replay completi delle partite gratuitamente su Tubi .

Ecco le giocate più importanti!

Polonia vs Argentina

scenografia

L’Argentina punta a raggiungere la fase a eliminazione diretta per la 13esima volta negli ultimi 14 Mondiali. Seduto in quello che sembra essere uno scenario insolito, l’Argentina deve vincere mercoledì, pareggiare la Polonia e il Messico pareggiare o superare l’Arabia Saudita. D’altra parte, la Polonia cerca di rimanere imbattuta dopo aver ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite della fase a gironi. Proprio come l’Argentina, anche la Polonia è nella posizione per vincere e passare alla fase a eliminazione diretta. La Polonia, che ha quattro punti in testa al Gruppo C, potrebbe qualificarsi con un pareggio.

Lionel Messi Scendere in campo per l’ultima volta ai Mondiali?

Con l’Argentina che rischia l’eliminazione, Messi guida il suo paese in campo per quella che potrebbe essere la loro ultima partita di Coppa del Mondo, poiché suggerisce che questa sarà la sua ultima Coppa del Mondo.

7′: Messi vince la battaglia per il pallone, ma non concretizza l’occasione.

Il 35enne ha ottenuto la combinazione per riconquistare la palla per l’Argentina. Tuttavia, Messi non è stato in grado di completare il lungometraggio e mettere un punto sul tabellone.

10′: Più occasioni per Messi

Messi è stato in grado di parare il suo rilascio lungo il lato sinistro dell’area di rigore prima che la difesa polacca intervenisse per respingere l’angolo del tiro, risultando in una facile parata. Wojciech Szysny .

28′: L’Argentina è vicina ma non ci sono sigari

Giuliano Alvarez Ha avuto una grande occasione sotto porta per portare l’Argentina avanti 1-0, ma il suo tiro è stato superato. Marcus Acuna Ha ottenuto il rimbalzo ma il suo tiro è andato a lato a destra.

33′: Vicino all’Olimpico!

L’argentino Angel Di Maria ha quasi segnato un gol per secoli con questo calcio d’angolo.

36′: parata di Szczęsny

Il portiere polacco continua a fermarsi per togliere dal tabellone l’argentino.

38′: Messi concede un rigore

Una revisione del VAR ha stabilito che l’attaccante argentino aveva subito un fallo in area di rigore e gli ha assegnato un calcio di rigore.

39′: Messi si ferma al PK!

Finora nella Battaglia dei Titani, Szczęsny ha battuto Messi sul dischetto, indovinando correttamente per mantenere la partita senza reti.

Un calcio di rigore tirato da Lionel Messi è stato parato da Wojciech Szczecin per mantenere Argentina e Polonia senza gol

Primo tempo: entrambe le squadre sono ancora a zero

Nonostante il punteggio sullo 0-0, la partita Argentina-Polonia è stata esaltante. L’Argentina ha costantemente creato occasioni, ma Chesney ha resistito alla sfida, realizzando nove parate nel primo tempo. L’ex portiere degli Stati Uniti Tim Howard detiene il record per il maggior numero di parate in una partita di Coppa del Mondo, con 15 gol in una singola partita nel 2014.

Se i risultati attuali continuano in questa partita e nella partita Messico-Arabia Saudita, Argentina e Polonia si qualificheranno dal Gruppo C. Tuttavia, il gol dell’Arabia Saudita farebbe pressione sull’Argentina per passare in vantaggio nel secondo tempo, poiché l’Argentina avrebbe bisogno di una vittoria per avanzare se l’Arabia Saudita vincesse.

47′: L’Argentina finalmente sfonda

Szczęsny alla fine non è riuscito a fermarsi quando Alexis McAllister da un cross che è caduto in rete per portare l’Argentina in vantaggio per 1-0.

Alexis McAllister dell’Argentina segna un gol contro la Polonia in 46 minuti

Il Messico era in vantaggio per 1-0 mentre l’Argentina segnava. Tuttavia, la Polonia continuerà ad avanzare, insieme all’Argentina, se i risultati attuali tengono. La Polonia ha due gol di vantaggio sul Messico dopo gli ultimi gol.

50′: la Polonia sfiora il pareggio

Kamel Glik Ha ottenuto un buon colpo di testa su calcio piazzato per la Polonia, ma il suo tiro è andato a lato mentre la nazionale polacca cercava il gol.

60′: Polonia sotto pressione

La Polonia è ancora posizionata per avanzare se i risultati attuali tengono. Tuttavia, il Messico ha preso un vantaggio di 2-0 e ha quasi aggiunto un terzo gol, che è stato cancellato per fuorigioco. Se il Messico andasse in vantaggio 3-0, la Polonia avrebbe bisogno di un altro gol per qualificarsi perché il Messico sarebbe a pari merito con la Polonia per differenza reti ma sarebbe in vantaggio nel punteggio.

67′: Raddoppia l’Argentina

Alvarez ha trovato la rete quando ha sparato ordinatamente nell’angolo in alto a destra per portare l’Argentina in vantaggio per 2-0.

La Polonia è comunque arrivata seconda nel Gruppo C, ma solo grazie ai punti fair play. Qualsiasi gol segnato negli ultimi 20 minuti e più in entrambe le partite determinerà probabilmente chi passerà tra Polonia e Messico.

86′: l’Argentina sfiora il 3-0

Lautaro Martínez Era uno contro uno con Szczęsny e ha avuto un’occasione d’oro per il 3-0. Il suo tiro però è andato a lato sulla sinistra.

87′: La Polonia è appesa a un filo

Le speranze della Polonia di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta sono sul ghiaccio sottilissimo. I punti per il fair play sono l’unica cosa che separa la Polonia dall’essere sopra il Messico invece che fuori.

90′ + 3′: la Polonia ferma alla grande

Jacob Kever Chesny ha fatto la sua migliore impressione, fermando la Polonia proprio davanti alla rete per salvare le loro possibilità di Coppa del Mondo.

Resta sintonizzato per gli aggiornamenti!

Leggi di più Coppa del Mondo:

Notizie principali da FOX Sports:

Scopri il programma completo della Coppa del Mondo e come guardare ogni partita in diretta quaggiù .