I paleontologi hanno inventato l’oca come una delle dottrine chiave nell’evoluzione degli uccelli dopo aver trovato un uccello premoderno più di 65 milioni di anni fa che poteva muovere il becco come gli uccelli moderni.

Questo animale con i denti è stato scoperto negli anni ’90 da un collezionista dilettante di fossili in una cava in Belgio e risale a circa 66,7 milioni di anni fa, poco prima della data. impatto di un asteroide che ha spazzato via i dinosauri diversi dagli uccelli.

Mentre il fossile è stato descritto per la prima volta in uno studio circa 20 anni fa, i ricercatori che hanno riesaminato l’esemplare affermano di aver fatto una scoperta inaspettata: l’animale aveva un palato mobile.

“Se immagini come apriamo la bocca, l’unica cosa che possiamo fare è… [move] La nostra mascella inferiore. La nostra mascella superiore è completamente fusa con il nostro cranio – è completamente immobile, ha detto il dott. Daniel Field, autore senior della ricerca dell’Università di Cambridge.

Anche i dinosauri non aviari, compresi i tirannosauri, avevano un palato fuso, così come alcuni uccelli moderni come struzzi e kuswaris. Al contrario, la stragrande maggioranza degli uccelli moderni, inclusi polli, anatre e pappagalli, è in grado di muovere le mascelle inferiore e superiore indipendentemente dal resto del cranio e l’una dall’altra.

Questo, dice Field, rende il becco più flessibile e preciso, il che aiuta nella preparazione, nella costruzione del nido e nella ricerca del cibo. “Si tratta di un’innovazione davvero importante nella storia evolutiva degli uccelli, ma è sempre stata considerata un’innovazione relativamente recente.

“Il presupposto è sempre stato… che lo stato ancestrale di tutti gli uccelli moderni fosse questo stato fuso che si distingue dagli struzzi e dai loro parenti semplicemente perché appaiono più semplici e ricordano maggiormente i rettili non aviari”, ha aggiunto Field.

Gli uccelli con palato mobile sono chiamati neognati, o “nuove mascelle”, mentre gli uccelli con palato mobile sono chiamati paeognati, o “vecchie mascelle”.

lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista NatureCi si aspetterebbe che le piume arruffate suggeriscano non solo che il palato mobile sia anteriore all’origine degli uccelli moderni, ma che gli immediati antenati degli struzzi e dei loro parenti abbiano continuato a sviluppare un palato fuso.

“Perché gli antenati e i parenti dello struzzo abbiano perso questa utile formazione di placche, a questo punto, rimane un mistero per me”, ha detto Field.

La scoperta è stata fatta quando Field ei suoi colleghi hanno esaminato i fossili usando tecniche di scansione tomografica. I ricercatori hanno scoperto che l’osso precedentemente pensato per essere dalla spalla dell’animale era in realtà dal suo tetto.

palato janavis finale Rispetto a un fagiano e uno struzzo. Fotografia: Dott. Juan Benito e Daniel Field, Università di Cambridge

Il team ha classificato l’animale appena scoperto janavis finale un riferimento al dio romano che guardava avanti e indietro e un cenno al posto dell’animale nell’albero genealogico degli uccelli. Il portmanteau delle parole latine per “finale” e “denti” riflette la Presenza Janavis poco prima che gli uccelli dentati venissero spazzati via dalla successiva estinzione di massa.

Il luogo della sua scoperta significa che visse all’incirca nello stesso tempo e nello stesso luogo di “Wonderchicken”, il più antico uccello moderno conosciutoanche se pesa 1,5 kg (3,3 lb), Janavis Sarebbe pesato quasi quattro volte di più.

Sebbene le meravigliose ossa del palato del pollo non siano state conservate, Field ha affermato di essere fiducioso che sarebbero state simili a quelle di Janavis. Tuttavia, ha aggiunto, la differenza nelle dimensioni delle creature potrebbe spiegare perché i parenti meravigliosi del pollo sono sopravvissuti al cataclisma di 66 milioni di anni fa, ma quelli di Janavis no.

“Pensiamo che questo evento di estinzione di massa sia stato di dimensioni molto selettive”, ha detto. “Gli animali di grossa taglia negli ambienti terrestri hanno avuto un impatto terribile durante questo evento di estinzione di massa”.

Il professor Mike Benton, un paleontologo dell’Università di Bristol che non faceva parte della ricerca, ha affermato che lo studio ha sollevato interrogativi sulla posizione sull’albero genealogico aviario di tre straordinari gruppi estinti vissuti dopo l’estinzione di massa tra cui i Dromornithidae, meglio conosciuti come il diavolo. Anatre e Gastornithidae, pensato per essere un tipo di uccello gigante incapace di volare.

“Se questa caratteristica del palato è rudimentale, la vedo [these groups] Avrebbe avuto origini precedenti e potrebbe essere sopravvissuto dal periodo Cretaceo in poi.