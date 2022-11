Il funzionario di Buckingham Palace si è dimesso dopo che il CEO di Black Charity le ha chiesto da dove venisse “veramente”.

Cnn

Un membro onorario di Buckingham Palace si è dimesso e si è scusato dopo che un ente di beneficenza nero ha dichiarato di essere stato interrogato se fosse davvero britannico a un ricevimento reale martedì.

L’ospite, Ngozi Fulani, è l’amministratore delegato di Sistah Space, un’organizzazione che fornisce servizi specializzati alle donne di origine africana e caraibica colpite da abusi.

Fulani stava partecipando a un gala reale sulla violenza domestica organizzato dalla regina martedì sera quando ha detto che un membro del personale ha avviato una serie di domande che il palazzo ha definito “inaccettabili e profondamente deplorevoli”.

Fulani ha detto che la persona le ha chiesto con insistenza della sua eredità e non avrebbe accettato che fosse britannica.

Mercoledì Sistah Space ha condiviso una trascrizione approssimativa della conversazione su Twitter. Fulani ha detto che dopo essersi identificata come nata in Gran Bretagna, la persona le ha chiesto “da dove vieni veramente”; “Da dove viene la tua gente” e “Quando sei venuto qui per la prima volta?”

Sentimenti contrastanti sulla visita a Buckingham Palace ieri. 10 minuti dopo il mio arrivo, una donna dello staff, la signora SH, si è avvicinata a me e mi ha spostato i capelli per vedere il badge con il mio nome. La conversazione si è svolta di seguito. Il resto dell’evento è sfocato.

Grazie @dipendente & @dipendente Per supporto🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq – Spazio Sistah (Sistah_Space) 30 novembre 2022

Quando la Fulani ha risposto che era del quartiere londinese di Hackney, un membro della famiglia ha insistito: “No, da quale parte dell’Africa vieni?” Come citato sull’account Twitter di Sistah Space.

Buckingham Palace, che non ha nominato il membro della famiglia coinvolto nell’incidente, ha detto oggi che la persona interessata si è scusata e “si è dimessa dal suo ruolo onorario con effetto immediato”.

Mercoledì Sistah Space ha affermato che “non serve a nulla etichettare e svergognare” la persona in questione sul suo account Twitter, aggiungendo: “È il sistema che deve essere rivisto”.

“Sì, la persona era violenta, ma non ha senso nominarla e svergognarla, ci renderebbe altrettanto cattivi. Preferiremmo che la cosa fosse trattata con delicatezza”, ha detto Sistah-Spies.

I media britannici hanno identificato il funzionario di Buckingham Palace come Lady Susan Hussey, che è stata la dama di compagnia della defunta regina Elisabetta II per più di 60 anni ed è la madrina del principe di Galles.

La CNN ha contattato Ngozi Fulani e Buckingham Palace per ulteriori commenti da parte del membro della famiglia coinvolto.

Un portavoce di Buckingham Palace ha riconosciuto l’incidente e ha affermato che il palazzo ha preso la situazione “molto sul serio”.

“Sono stati fatti commenti inaccettabili e profondamente deplorevoli. Abbiamo contattato Ngozi Fulani in merito a questo argomento e la stiamo invitando a discutere di persona tutti gli elementi della sua esperienza, se lo desidera”.

“Nel frattempo, la persona interessata desidera esprimere le sue più sentite scuse per il dolore che ha causato e dimettersi dal suo incarico onorario con effetto immediato”.

La notizia della riunione è arrivata quando il Principe e la Principessa del Galles si sono recati negli Stati Uniti in vista della seconda iterazione degli Earthshot Awards alla fine di questa settimana.

Un portavoce di William ha detto: “Il razzismo non ha posto nella nostra società, questi commenti sono inaccettabili. È giusto che l’interessato si sia dimesso”.

È probabile che l’incidente rinnovi i timori che il palazzo sia elitario e fuori dal contatto con la realtà quando si tratta di questioni di razza e identità.

I minori hanno, negli ultimi anni, affrontato accuse di comportamento razzista, comprese le pratiche di assunzione decenni fa Tratta Meghan, duchessa del Sussex. Ex comandante della polizia antiterrorismo Ha detto martedì Che Meghan e Harry hanno affrontato minacce “disgustose e molto reali” da parte di estremisti di destra.

Meghan ha affermato in un’intervista con Oprah Winfrey l’anno scorso che un membro della famiglia senza nome aveva fatto osservazioni sul colore della pelle del loro bambino non ancora nato mentre era incinta di Archie.

principe William disse dopo La famiglia reale non era “molto una famiglia razzista”.