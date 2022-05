Bono presenta una “festa della pace” alla stazione della metropolitana di Kiev e visita le città bombardate

mepiume di cantante Bono dal gruppo U2, Domenica ha tenuto un concerto in una stazione della metropolitana di Kiev, durante il quale ha elogiato la lotta dell’Ucraina per la “libertà” e ha chiesto presto la pace.

Dal podio di una stazione della metropolitana della capitale ucraina, il leggendario musicista e chitarrista 61enne The Edge ha eseguito molti dei classici del gruppo, come “Domenica sanguinosa domenica”o “desiderio” o Con o senza di te.

“Il popolo ucraino non sta solo combattendo per la propria libertà, Combattono per tutti noi che amiamo la libertàdisse il cantante.

Bono ha anche notato i conflitti che affliggevano il suo paese, l’Irlanda, ei problemi scoppiati a causa del suo potere. vicino britannico.

“Preghiamo affinché possano presto godere di un po’ di questa pace”, ha aggiunto.

Ha visitato le zone bombardate

Appena un mese dopo l’uscita della sua canzone “Walk on Ukraine”, dedicata a Le vittime ucraine sono russe Ha detto che Bono ha visitato alcune delle aree più colpite dall’invasione su richiesta del presidente Volodymyr Zelensky, che incontrerà più tardi.

Nel bombardato Borodinka, dopo aver letto una poesia accanto alla statua del poeta ucraino Taras Shevchenko, ha espresso fiducia che la gioventù russa sarebbe cambiata e soggiogata. Presidente Putin.

La gente applaude per Bono

Prestazioni inaspettate di Bono – che per tutta la sua carriera è stato coinvolto in molte questioni, tra cui la lotta alla povertà e all’AIDS – è successo quando le sirene antiaeree hanno suonato a Kiev e sono infuriati i combattimenti nell’est del Paese.

A volte durante la festa, Bono ha chiamato a Un soldato ucraino canta una versione della canzone “Stand By Me”.

Tra la piccola partecipazione alla parata c’erano membri delle forze armate ucraine. Qualcuno ha detto: “Ci sono delle buone vibrazioni, ecco tutto”.