L’Interpol conferma l’avviso rosso della miliardaria angolana Isabel dos Santos

LISBONA (Reuters) – L’agenzia di polizia mondiale Interpol ha confermato mercoledì di aver inviato un avviso rosso alla miliardaria angolana Isabel dos Santos, figlia dell’ex presidente del paese, chiedendo alle forze dell’ordine globali di localizzarla e arrestarla temporaneamente.

Dos Santos, che ha ripetutamente negato qualsiasi illecito, è stata accusata di corruzione per anni, comprese le accuse dall’Angola nel 2020 secondo cui lei e suo marito avrebbero incanalato 1 miliardo di dollari in fondi statali a società in cui possedevano partecipazioni durante la presidenza di suo padre, anche dal petrolio gigante. Sonangol.

L’agenzia di stampa portoghese Lusa ha riferito il 18 novembre che l’Interpol aveva emesso un mandato d’arresto internazionale per dos Santos. Ma l’Interpol ha detto a Reuters di aver emesso invece un avviso rosso su richiesta delle autorità angolane.

Ha spiegato che l’avviso rosso “non è un mandato d’arresto internazionale” ma “una richiesta alle forze dell’ordine di tutto il mondo di individuare e trattenere temporaneamente una persona in attesa di estradizione, consegna o azione legale simile”.

Una fonte vicina a dos Santos ha dichiarato il 19 novembre che l’Interpol non l’aveva ancora informata. Un portavoce di Dos Santos non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Reuters.

Secondo Lusa, un documento ufficiale relativo alla domanda all’Interpol indica che dos Santos si trova spesso in Portogallo, Gran Bretagna ed Emirati Arabi Uniti.

Lo stesso documento citato da Llosa afferma che dos Santos, 49 anni, era ricercato per vari reati, tra cui presunta appropriazione indebita, frode, traffico d’influenza e riciclaggio di denaro.

Dos Santos ha rilasciato interviste di recente, dichiarando martedì alla CNN Portugal che i tribunali in Angola non sono indipendenti” e che i giudici sono “abituati a portare avanti un’agenda politica”.

