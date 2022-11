Gli sforzi dell’Ucraina nei confronti del Tribunale internazionale per ritenere la Russia responsabile: aggiornamenti in tempo reale

Una stazione alimentare alimentata da un generatore a Kiev la scorsa settimana. debito… Brendan Hoffman per il New York Times

BUCAREST, Romania – Il ministro degli Esteri ucraino Anthony J. I Blinken si sono incontrati mercoledì.

Mercoledì Blinken ha dichiarato in una conferenza stampa che gli Stati Uniti e i loro alleati invieranno più armi all’Ucraina e imporranno più sanzioni economiche alla Russia. Ha detto che i principali paesi hanno concordato con gli Stati Uniti di formare un gruppo per coordinare gli aiuti per riparare e proteggere la rete energetica dell’Ucraina, che è sotto costante attacco.

“Mentre l’Ucraina continua a guadagnare slancio sul campo di battaglia”, ha affermato il presidente russo Vladimir V. Putin ha “rivolto la sua rabbia e il suo fuoco sul popolo ucraino”, ha detto il sig. Blinken ha dichiarato: “Nelle ultime settimane, la Russia ha bombardato. Più di un terzo del sistema energetico ucraino”.

In precedenza, mentre la riunione della NATO entrava nel suo secondo e ultimo giorno, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, Mr. Prima dell’incontro con Blinken, ha detto di aver ringraziato gli Stati Uniti per aver contribuito a guidare lo sforzo degli alleati della NATO per far progredire i sistemi energetici dell’Ucraina. Quale sarà un inverno brutale e continuare a fornire armi a Kiev.

“Il popolo ucraino sarà molto grato se questo sostegno verrà fornito il più rapidamente necessario e se continuerà fino a quando sarà necessario”, ha affermato il sig. Kuleba ha detto. “Il tempismo conta davvero.”

Milioni di ucraini affrontano la prospettiva di un inverno senza riscaldamento e il dibattito sugli aiuti si concentra tanto su trasformatori, interruttori automatici e scaricatori di sovratensione quanto su carri armati, artiglieria e sistemi di difesa aerea. Martedì, i funzionari statunitensi hanno promesso 53 milioni di dollari all’Ucraina per aiutare a riparare la rete elettrica e hanno cercato di radunare altri alleati per fare concessioni simili.

L’esercito russo ha inviato un’ondata di missili e droni per attaccare la rete di trasmissione dell’Ucraina, comprese le stazioni di trasformazione ad alta tensione, che sono più vulnerabili delle centrali elettriche. Un alto funzionario statunitense ha stimato che dal 25 al 30 percento delle infrastrutture energetiche dell’Ucraina è stato danneggiato, anche se negli ultimi giorni i funzionari ucraini hanno aumentato la cifra.

Funzionari occidentali affermano che la campagna ucraina di ripristino energetico dovrebbe essere considerata un secondo fronte della guerra. Martedì il sig. Da Blinken. conferenza NATO.

Ambasciatori di oltre 30 paesi si sono riuniti a Bucarest, in Romania, dove il segretario generale della NATO ha chiarito che un giorno l’alleanza potrebbe espandersi per includere l’Ucraina, cosa che il sig. Posizione contraria di Putin.

“La porta della NATO è aperta”, ha detto martedì Jens Stoltenberg, il segretario generale. Ma per ora, ha detto, l’attenzione dovrebbe essere sulla guerra. “La NATO continuerà a resistere fino a quando non conquisterà l’Ucraina”, ha dichiarato il sig. Stoltenberg ha detto. “Non ci tireremo indietro”.

Negli ultimi nove mesi, gli Stati Uniti ei loro alleati hanno fornito aiuti per miliardi, principalmente sotto forma di armi, per respingere l’invasione russa dell’Ucraina. Ad aprile, poco dopo che le truppe russe sono entrate in Ucraina, i funzionari statunitensi hanno schierato dozzine di alleati e hanno ordinato ai paesi di fornire aiuti militari a lungo termine all’Ucraina. Comitato di collegamento per la sicurezza dell’Ucraina.

Mentre le temperature scendono e milioni muoiono in Ucraina, ora i funzionari statunitensi vogliono fare lo stesso sul fronte delle infrastrutture. Vivono senza elettricità e acqua.

Gli Stati Uniti stanno organizzando una task force per riparare le apparecchiature energetiche dell’Ucraina e proteggere meglio le sue centrali elettriche e la rete dagli attacchi. I negoziati sono iniziati all’inizio di questo mese Riunione dei ministri degli Esteri Gruppo di 7 nazioni a Münster, Germania.

Quel “gruppo di contatto” sull’energia si concentra su quei paesi e sui loro partner più stretti e dovrebbe incontrarsi di nuovo a Parigi il mese prossimo.