Hasbro non è riuscito a riavviare Heroscape e lo ha accantonato a tempo indeterminato

Il tentativo di Hasbro di riavviare heroscape, l’amato wargame in miniatura pubblicato per la prima volta nel 2004, si è concluso con un fallimento dall’oggi al domani mercoledì. Il Campagna di crowdfunding Ospitato dalla propria azienda HasLab La piattaforma non è in grado di ottenere abbastanza preordini per dare vita al progetto. In una dichiarazione fornita a Polygon, il gigante del gioco con sede nel Rhode Island ha affermato che il progetto sarebbe stato ritardato a tempo indeterminato.

A partire dalla scadenza per HeroScape: Age of Annihilation, Edizione Avanguardia Sul progetto HasLab, non abbiamo raggiunto l’obiettivo richiesto per avviare la produzione di questo fantastico gioco”, ha affermato Hasbro. “Come abbiamo detto durante la campagna, se questo progetto non raggiunge il suo obiettivo, non saremo in grado di produrre età dello sterminio. Questo non è cambiato. Eroscape Come progetto sarà ritardato e al momento non ci sono piani per tentare una resurrezione. Il team di Avalon Hill presto concentrerà nuovamente i propri sforzi sugli entusiasmanti giochi che abbiamo attualmente, come la prossima espansione per il sistema di gioco di HeroQuest, Mago dello specchioo in arrivo cancello di sbadiglio Gioco da tavolo di strategia D&D.

HasLab è stato lanciato nel 2018 con una campagna per Goletta JabbaPlayset compatibile con i classici personaggi Kenner e con i giochi Hasbro speciali. La piattaforma è stata anche fondamentale per dare vita al classico gioco da tavolo Hero Quest Ritorno in vita, così come molti altri giochi Transformers e Marvel. Non è la prima volta che una campagna HasLab fallisce, ma è la prima volta che un gioco da tavolo HasLab fallisce.

Le notizie di oggi si aggiungono a una settimana difficile per Hasbro. La società quotata in borsa ha preso il sopravvento Bank of America ha declassato le sue azioni lunedì. I ricercatori delle istituzioni finanziarie affermano che paga Magia: il raduno Marchio molto duro, sovrastampa di carte e “uccisione di un’oca d’oro”.