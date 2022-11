I Buffalo Bills stanno cambiando il loro programma di allenamento in mezzo a un’ondata di malattie

ORchard Park, NY – I Buffalo Bills stanno modificando il loro programma di allenamento a causa di una serie di malattie nella squadra.

L’allenatore Sean McDermott ha detto che cinque giocatori salteranno l’allenamento di mercoledì a causa di un malore, compresi i guardalinee difensivi Giordano Phillips E il Tim Settleterzino Matteo MilanoSchiena difensiva Cam Lewis e cannoni Reggie Gilliam.

Con non abbastanza giocatori sani disponibili, McDermott ha detto che i Bills faranno meno di 11-11 prima della partita casalinga di domenica contro i Cleveland Browns.

“Regoleremo la pratica perché non abbiamo abbastanza numeri con cui esercitarci”, ha detto McDermott. “Quindi ci adegueremo un po’, andremo lì e faremo del personale e poi dovremo solo inviare il servizio di attacco e difesa, quindi parte di ciò ne risentirà”.



quarterback Josh Allen Sarà anche limitato ad allenarsi mercoledì con l’infortunio al gomito destro che lo ha colpito la scorsa settimana. Durante la parte di allenamento aperta ai media, Allen ha indossato una manica sul braccio destro ed è rimasto di lato per alcuni esercizi.

Allen non ha lanciato alcuni degli esercizi sostenuti dal quarterback Caso Keenum E si è allenato nella squadra centrale Matt Barclay Stavano lanciando.

“È giorno dopo giorno”, ha detto McDermott dell’infortunio di Allen. “E lo dico non perché qualcosa sia cambiato, ma piuttosto che rivalutiamo dove siamo dopo oggi e come sarà domani e com’è e forse anche come sarà l’allenamento.

“L’allenamento di oggi consente ad alcuni giocatori di allenarsi nel modo in cui ci alleniamo noi che normalmente non farebbero a causa di alcuni infortuni. Quindi rimarremo flessibili”.

terzino Tremaine Edmonds Non esercitarsi a causa di un infortunio all’inguine durante la sicurezza Giordano Boyer (gomito) e schiena Kai Elam (Caviglia) Tornato ad allenarsi dopo aver perso tempo.

Le bollette riguardano anche il tempo. Nei giorni che precedono la partita sono previsti diversi metri di neve e la squadra si è allenata al chiuso mercoledì.

McDermott ha detto che la squadra è stata in pieno contatto con la NFL se ci sono cambiamenti legati alle condizioni meteorologiche in arrivo per la partita di domenica e che i piani sono in atto se la squadra non è in grado di venire alla struttura venerdì e/o sabato.