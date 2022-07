Il telescopio Webb cercherà segni di vita là fuori

Poiché Trappist-1 è una piccola stella fredda, la sua zona abitabile è più vicina di quanto non lo sia nel nostro sistema solare. Di conseguenza, i suoi pianeti potenzialmente abitabili orbitano a distanza ravvicinata, impiegando solo pochi giorni per orbitare attorno alla stella. Ogni volta che i pianeti passano davanti a Trappist-1, gli scienziati saranno in grado di rispondere a una domanda fondamentale ma cruciale: qualcuno di loro ha un’atmosfera?

“Se non avesse l’aria, non sarebbe abitabile, anche se si trovasse in un’area abitabile”, ha detto Nicole Lewis, un’astronoma della Cornell University.

Il dottor Lewis e altri astronomi non sarebbero sorpresi di non trovare atmosfere che circondano i pianeti Trappist-1. Anche se i pianeti avevano sviluppato atmosfere quando si sono formati, la stella potrebbe averli spazzati via molto tempo fa usando raggi ultravioletti e raggi X.