Gli espatriati britannici in Massachusetts rispondono alle dimissioni di Boris Johnson

“Non risolve tutto”, ha detto Wolford, “ma è sempre bello vedere i cattivi per quello che sono e che ci sia un momento di resa dei conti”. Vive negli Stati Uniti da sette anni, si occupa di comunicazione, ha un figlio, cittadino americano.

Johnson ha annunciato le sue dimissioni giovedì, tra scandali successivi e la partenza di oltre 50 membri del suo gabinetto, dopo la notizia di essere stato nominato vice a una posizione di alto livello del partito nonostante fosse a conoscenza di denunce di comportamento inappropriato. Johnson si è dimesso da leader del Partito conservatore, ma ha detto che rimarrà primo ministro fino a quando non verrà scelto un successore.

James Normington, 42 anni, un consulente finanziario di Leeds, ha detto che sarebbe stato un sollievo vedere Johnson andarsene. Ha detto che il ragazzo sembrava sempre uno scherzo ed era difficile prenderlo sul serio.

Normington ha incontrato sua moglie, Caitlin, che è nata e cresciuta a Leominster, Mentre trascorreva un anno all’estero presso l’Università di St Andrews in Scozia. Stanno crescendo due bambini a Westford.

“Come dice mia moglie”, ha detto, “questo uomo non ha nemmeno una spazzola per capelli”. “È un po’ difficile immaginarlo sulla scena mondiale quando vedi i suoi capelli che cadono”.

Sebbene Johnson sia ora uno dei primi ministri in carica più bassi del Regno Unito, avendo ricoperto il ruolo per quasi tre anni, Normington ha affermato che gli scandali e i social media hanno fatto sembrare il suo mandato molto più lungo.

Uno degli scandali più discutibili per i britannici sono stati i rapporti di Party Gate, rapporti di funzionari governativi che hanno violato le regole di blocco per partecipare alle manifestazioni a Downing Street e in altri edifici governativi. Lo stesso Johnson è stato multato per aver partecipato a una festa di compleanno di luglio al 10 di Downing Street, la residenza e l’ufficio del primo ministro.

Leslie Peters, 60 anni, originaria di Manchester nel nord dell’Inghilterra e che ora vive a Wakefield, non ha potuto vedere sua sorella prima che morisse a causa del COVID-19 all’inizio del 2020. Peters non ha potuto viaggiare a causa del blocco e la sua famiglia si trovava nel la zona non poteva stare con sua sorella in ospedale.

“Mia sorella è morta da sola e molte famiglie come la mia non hanno potuto partecipare ai funerali o essere al fianco della famiglia”, ha detto. “Si preoccupa solo di se stesso e non può nemmeno scusarsi o ammettere i suoi fallimenti”.

Thomas Marsh, 37 anni, di Exeter che vive a Cambridge, ha affermato di aver trovato frustrante il comportamento del primo ministro. Ha detto di essersi sentito meno connesso alle notizie dal Regno Unito da quando si è trasferito negli Stati Uniti otto anni fa, ma ha seguito da vicino gli ultimi sviluppi, ascoltando amici e familiari a casa su come si sentono.

“Non sono stato in grado di andare a casa e vedere i miei genitori per 18 mesi. Ho molti amici e parenti a casa che non hanno potuto incontrare i parenti nelle case di cura e negli ospedali”, ha detto. “Ma Johnson stava ancora festeggiando”.

Tutti gli espatriati intervistati per questa storia hanno affermato che la capacità di Johnson di evitare lo scandalo, la sua volontà di rompere con la tradizione politica e il suo disprezzo per la verità rendono facile tracciare parallelismi con l’ex presidente Donald Trump. che essi Hanno detto che speravano in un cambiamento positivo nel Regno Unito, anche se lo hanno riconosciuto Potrebbe essere necessario attendere le prossime elezioni generali. Nel frattempo, il Partito conservatore sceglierà un immediato successore di Johnson.

Tom Fisher, 34 anni, specialista delle risorse umane Cresciuto a Chesterfield, una roccaforte laburista, si è detto felice di vedere le dimissioni dei membri del governo di Johnson.

“Spero che tutti i politici siano disposti a farlo anche se è contro la linea del partito”, ha detto, aggiungendo di avere un senso dell’esistenza di Politici dell’amministrazione Trump che non erano d’accordo con il presidente ma non erano disposti ad andare avanti.

Fisher ora vive a Somerville, dopo essersi trasferito negli Stati Uniti otto anni fa per perseguire un interesse romantico. La relazione non ha funzionato, ma Fisher è rimasto.

“Mi piace qui”, ha detto.

Ha detto che pensava che la politica statunitense fosse molto divisiva, ma dopo la Brexit si è reso conto che la politica nel Regno Unito poteva peggiorare altrettanto.

È possibile contattare Kate Selig all’indirizzo kate.selig@globe.com.