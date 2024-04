Crisi in Medio Oriente: gli Stati Uniti e altri 17 paesi chiedono ad Hamas di rilasciare gli ostaggi

Giovedì funzionari palestinesi a Gaza hanno aumentato il numero di corpi scoperti in una fossa comune sul terreno di un ospedale da 283 a 392, in mezzo a resoconti contrastanti tra Israele e le autorità di Gaza su come e quando alcuni corpi furono sepolti.

“Questa è la più grande fossa comune dall'inizio della guerra”, ha detto giovedì Mahmoud Basal, portavoce della Difesa civile di Gaza, un dipartimento di ricerca e salvataggio all'interno del territorio controllato da Hamas, prima di chiedere un'indagine internazionale.

Un’analisi dei video dei social media e delle immagini satellitari del New York Times ha concluso che i palestinesi avevano scavato almeno due dei tre luoghi di sepoltura settimane prima che le forze israeliane facessero irruzione nel complesso.

Le autorità di Gaza affermano che fosse comuni furono scavate nell'area dell'ospedale prima del raid israeliano di febbraio, ma accusano Israele di aver successivamente aperto il sito per aggiungere corpi.

Non è chiaro come siano morte le persone sepolte nel Nasser Medical Complex nella città di Khan Yunis, nel sud di Gaza, o esattamente quando siano morte.

Sebbene il Times non sia stato in grado di determinare la causa della morte delle persone, le prime sepolture hanno avuto luogo a gennaio e febbraio nel corso di un'offensiva israeliana durata settimane nella città.

Giovedì Israele ha negato le accuse di essere stato responsabile dello scavo di tombe nel complesso, ma in precedenza aveva affermato di averle aperte alla ricerca dei corpi degli ostaggi rapiti a Gaza.

Il maggiore Nadav Shoshani, portavoce dell’esercito israeliano, ha dichiarato in un comunicato: “Si sta diffondendo disinformazione riguardo ad una fossa comune scoperta nell’ospedale Nasser a Khan Yunis”. “La tomba in questione è stata scavata – dagli abitanti di Gaza – qualche mese fa. Questo fatto è confermato dai documenti dei social media. Qualsiasi tentativo di incolpare Israele per aver seppellito i civili in fosse comuni è categoricamente falso e semplicemente un esempio di campagna di disinformazione volta a delegittimare Israele.

Martedì è stato trasportato un corpo trovato all'ospedale Nasser. I video condivisi sui social media e verificati dal New York Times mostrano che a Nasser sono stati scavati due siti contenenti più fosse comuni. credito… AFP-Getty Images

Nel caos della guerra durata sei mesi, è diventato comune per gli abitanti di Gaza seppellire i morti negli ospedali, nei cortili e altrove, spesso in tutta fretta e senza cerimonie. Ma l’elevato numero di morti indica il tributo umano che la guerra ha comportato e come gli ospedali siano diventati punti caldi di tensione.

I centri medici sono stati spesso i primi luoghi in cui si rifugiavano le persone sfollate a causa dei bombardamenti israeliani, e le loro terre ne ospitavano migliaia in tende temporanee. Funzionari israeliani affermano che i centri medici sono stati il ​​fulcro dei raid perché i combattenti di Hamas si nascondono dentro e sotto le strutture, e che questo è l'unico modo per sradicare il gruppo militante. Hamas e gli operatori sanitari hanno negato l'accusa. Gruppi di aiuto, Ricercatori E Organismi internazionali Hanno sempre più descritto lo smantellamento delle capacità mediche a Gaza da parte di Israele come “sistematico”.

I video condivisi sui social media e verificati dal New York Times mostrano che due siti con fosse comuni multiple a Nasser sono stati scavati e i corpi sepolti a partire da gennaio.

Le immagini satellitari mostrano che la grande fossa comune scavata per la prima volta dagli abitanti di Gaza sotto le palme nella parte meridionale del complesso è stata speronata dalle forze israeliane, anche con un bulldozer, dando credito all’affermazione israeliana secondo cui avrebbero riesumato e seppellito nuovamente i corpi.

Non vi è alcun segno chiaro che le forze israeliane abbiano scavato nuove tombe o aggiunto corpi a tombe già esistenti.

Il 21 aprile, sui social media sono stati condivisi video che mostravano una terza tomba sull’altro lato di un sentiero di mattoni che corre accanto alla fossa comune iniziale. Questa nuova tomba è stata creata durante o dopo l'occupazione israeliana del terreno dell'ospedale, ma non è chiaro chi l'abbia scavata. Segni scritti in arabo su molte tombe sta leggendo “Martire anonimo”.

La scoperta delle tombe lo scorso fine settimana ha portato alla richiesta internazionale di un'indagine indipendente.

Unendosi all’Unione Europea e alle Nazioni Unite, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden, Jake Sullivan, ha esortato il governo israeliano a indagare “in modo approfondito e trasparente” sulle segnalazioni “profondamente inquietanti” delle fosse comuni.

“Siamo stati in contatto a più livelli con il governo israeliano”, ha detto mercoledì in una conferenza stampa. “Vogliamo risposte”, ha aggiunto.

La scoperta della fossa comune nell'ospedale Nasser, dove una donna è stata sepolta martedì, arriva due settimane dopo che una fossa comune simile era stata trovata nell'ospedale Al-Shifa di Gaza City. credito… AFP-Getty Images

La scoperta della fossa comune nell'ospedale Nasser arriva due settimane dopo che una fossa comune simile era stata trovata nell'ospedale Al-Shifa di Gaza City.

In una dichiarazione di questa settimana, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: Citazione È stato riferito che alcuni dei corpi sono stati trovati con le mani “legate e spogliate dei vestiti”.

Non è stato possibile verificare in modo indipendente queste notizie, provenienti dalle autorità di Gaza, e il movimento non ha fornito prove a sostegno di quanto affermato.

Almeno uno dei corpi riesumati da domenica è stato visto indossare indumenti sanitari blu nell'ospedale A video Il fotografo Haseeb Al-Wazir lo ha pubblicato sui social media. Sembra che le mani della persona siano legate insieme. Questo corpo giaceva accanto ad altri corpi che furono riesumati dalla fossa comune nel palmeto.

I medici dell'ospedale e del Ministero della Sanità di Gaza hanno affermato che alcune persone che hanno tentato di fuggire dal complesso di Al-Nasser durante il raid israeliano sono state uccise dai soldati israeliani e alcune di loro sono state uccise o ferite.

Sebbene questa affermazione non possa essere verificata in modo indipendente, diversi video verificati dal Times mostrano vittime di armi da fuoco che giacciono a terra appena fuori dalla Porta Nord; Altri Visualizza Le persone usano una corda per trascinare le bottiglie d'acqua dall'altra parte della strada nel complesso ospedaliero per evitare il percorso in cui sono state uccise le vittime.

All’epoca, l’esercito israeliano aveva affermato di aver “aperto un percorso sicuro” per evacuare i civili nell’area, ma non aveva risposto alle domande sulle notizie secondo cui aveva aperto il fuoco sui palestinesi che stavano cercando di lasciare l’ospedale.

Gli investigatori dei diritti umani e gli esperti forensi hanno bisogno di un accesso immediato a Gaza per garantire che le prove delle tombe siano conservate e garantire la responsabilità per eventuali violazioni del diritto internazionale, ha affermato Erika Guevara-Rosas, direttrice delle ricerche e della difesa di Amnesty International.

“Senza indagini adeguate per determinare come sono avvenute queste morti o quali abusi potrebbero essere stati commessi, potremmo non scoprire mai la verità sulle atrocità dietro queste fosse comuni”, ha affermato in una nota. dichiarazione.

L’esercito israeliano ha lasciato l’ospedale Nasser alla fine di febbraio e ha continuato a operare a Khan Yunis prima di ritirarsi dal sud di Gaza all’inizio di questo mese. Il ritiro ha consentito ai servizi di emergenza palestinesi – e ai familiari – di iniziare la ricerca dei dispersi.

Jihad Al-Bayouk (26 anni) ha detto di aver seppellito suo fratello maggiore nella Terra di Nasser il 24 gennaio dopo essere stato ucciso in quello che secondo lui era un attacco di droni israeliani sulla loro casa a Khan Yunis. “Mi sono assicurato di ricordare il posto in modo da poter tornare più tardi e seppellirlo adeguatamente in un vero cimitero”, ha detto al telefono mercoledì Al-Bayouk, 26 anni.

Ha detto che quando è tornato dopo che le forze israeliane si sono ritirate dall'area, non è riuscito a trovare il corpo di suo fratello né le palme che ha usato per localizzarlo. Così iniziò a scavare ogni giorno, insieme a una folla di altri alla ricerca dei corpi dei loro cari.

Al-Bayouk ha detto: “Lo scavo è continuato per diversi giorni” prima di trovare il corpo di suo fratello lunedì in un luogo diverso da quello in cui lo aveva seppellito. Ha detto che due dei tre strati di plastica in cui lo aveva avvolto erano scomparsi, e il terzo strato era strappato ma tenuto insieme con fermagli di plastica.