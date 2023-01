Dalla Cina al Giappone, un freddo mortale sta attanagliando l’Asia orientale. Gli esperti dicono che è la “nuova norma”

Hong Kong

Un’ondata di freddo mortale che ha attraversato l’Asia orientale ha ucciso almeno quattro persone in Giappone dopo che temperature sotto lo zero e forti nevicate hanno devastato i viaggi durante le vacanze del capodanno lunare, con gli esperti del clima che avvertono che tali eventi meteorologici estremi stanno diventando “La nuova regola.

Funzionari giapponesi hanno affermato che tutti coloro che sono morti mercoledì e giovedì stavano lavorando per sgombrare la neve in quello che il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno ha descritto come un’ondata di freddo “una volta ogni dieci anni”.

Due decessi sono stati segnalati nella prefettura occidentale di Niigata, uno nella prefettura sudoccidentale di Oita e uno nella prefettura meridionale di Okayama, dove la vittima ha subito un infarto.

Nella vicina Corea del Sud, questa settimana sono stati emessi avvisi di forti nevicate quando le temperature nella capitale Seoul sono scese a meno 15 gradi (5 gradi Fahrenheit) e sono scese a minimi storici in altre città, hanno detto i funzionari. I residenti hanno detto che ha iniziato a nevicare pesantemente da mercoledì notte a giovedì.

Sulla popolare isola turistica di Jeju, il maltempo di questa settimana ha portato alla cancellazione di centinaia di voli mentre le navi passeggeri sono state costrette a rimanere in porto a causa del mare grosso, secondo il quartier generale centrale per la mitigazione e la sicurezza dei disastri.

“L’aria fredda dal Polo Nord ha raggiunto direttamente la Corea del Sud”, ha detto alla Galileus Web Woo Jin-kyu, portavoce dell’Amministrazione meteorologica coreana, dopo aver attraversato la Russia e la Cina.

Wu ha affermato che mentre gli scienziati hanno adottato una visione a lungo termine del cambiamento climatico, “possiamo considerare queste condizioni meteorologiche estreme – estati molto calde e inverni molto freddi – come uno dei segni del cambiamento climatico”.

Oltre il confine a Pyongyang, le autorità nordcoreane hanno avvertito del maltempo mentre un’ondata di freddo ha attraversato la penisola coreana. Le temperature in alcune parti della Corea del Nord dovrebbero scendere sotto i meno 30 gradi Celsius (meno 22 gradi Fahrenheit), hanno riferito i media statali.

in Giappone, Centinaia di voli nazionali sono stati cancellati martedì e mercoledì a causa di forti nevicate e forti venti che hanno ostacolato la visibilità. Le principali compagnie aeree Japan Airlines e All Nippon Airways hanno cancellato un totale di 229 voli.

Nel frattempo, il Japan Railways Group ha dichiarato che i treni ad alta velocità tra le stazioni di Fukushima e Shinju nel nord sono stati sospesi.

Anche la China Meteorological Administration ha previsto significativi cali di temperatura in alcune parti del paese e lunedì ha emesso un avviso di ondata di freddo blu, il livello più basso in un sistema di allarme a quattro livelli.

mohiNell’estremo nord della Cina, le temperature domenica sono scese a -53 gradi Celsius (meno 63,4 gradi Fahrenheit) – il più freddo mai registrato, hanno detto i meteorologi. nebbia di ghiaccio Le autorità locali hanno affermato che il fenomeno meteorologico – che si verifica solo in condizioni di freddo estremo quando le gocce d’acqua rimangono nell’aria in forma liquida – è previsto anche in città questa settimana.

Anche altre parti dell’Asia hanno risentito degli effetti del freddo rigido.

All’inizio di questo mese nella Siberia russa, le temperature erano in una città Jakutsk Si attestava a -62,7 °C (-80,9 °F), un record per un luogo ampiamente conosciuto come La città più fredda del mondo.

Sentivano anche freddo Afghanistansecondo i funzionari talebani Casi di morte Almeno 157 persone sono morte mentre il paese vive uno dei suoi inverni più freddi mai registrati con aiuti umanitari minimi. I funzionari hanno detto che le temperature all’inizio di gennaio sono scese a meno 28 gradi Celsius (meno 18 Fahrenheit).

Yeh Sang-wook, professore di clima presso la Hanyang University di Seoul, ha attribuito la grave ondata di freddo nella penisola coreana ai venti artici provenienti dalla Siberia, aggiungendo che l’ondata di freddo in Corea del Sud quest’anno è in parte dovuta allo scioglimento delle calotte glaciali artiche . clima caldo.

“C’è stato uno scioglimento record l’anno scorso e quest’anno”, ha detto. “Quando il ghiaccio marino si scioglie, il mare si apre, rilasciando più vapore nell’aria, il che si traduce in più neve a nord”.

Ha detto che con il peggioramento del cambiamento climatico, la regione dovrà affrontare un clima molto freddo in futuro.

Disse: “Non c’è altra (interpretazione)”. “Il cambiamento climatico si sta già aggravando e c’è un consenso tra gli scienziati mondiali sul fatto che questo tipo di fenomeno del freddo non farà che peggiorare in futuro”.

“Gli eventi meteorologici estremi sono la nuova norma”, ha concordato Kevin Trenberth, del Centro nazionale statunitense per la ricerca atmosferica (NCAR), aggiungendo: “Possiamo certamente aspettarci che gli eventi meteorologici estremi siano peggiori di quanto non siano stati prima”.

Ha anche notato i cicli dei modelli climatici di El Niño e La Niña nell’Oceano Pacifico che influenzano il tempo in tutto il mondo.

la bambinaChe di solito ha un effetto di raffreddamento sulle temperature globali, è uno dei motivi dell’attuale ondata di freddo.

“Ci sono sicuramente molte variazioni naturali che si verificano nel tempo, ma… sentiamo molto parlare di El Niño e in questo momento siamo in una fase di La Niña. Ciò influisce sicuramente sui tipi di schemi che tendono a verificarsi. E questo è anche un giocatore”.