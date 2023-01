Motivi per passare da Galaxy S21 Ultra a Galaxy S23 Ultra

il Galaxy S23 Ultra A una settimana dalla sua presentazione ufficiale. Tutte le informazioni trapelate finora hanno dipinto un quadro positivo. Samsung ha aggiornato quasi ogni aspetto della sua imminente ammiraglia del 2023 e il Galaxy S23 Ultra è una proposta interessante per i clienti di punta di Samsung, in particolare quelli nei mercati in cui i valori di permuta sono eccellenti.

Abbiamo già elencato molti motivi per cui potrebbe esserlo il Galaxy S23 Ultra Un utile aggiornamento per il Galaxy S20 Ultra Cliente. Ma per quanto riguarda Galaxy S21 Ultra utenti? Dovrebbero considerare il Galaxy S23 Ultra come il loro prossimo telefono di punta? Rispondiamo esaminando tutti i miglioramenti apportati dall’ammiraglia 2023 rispetto al modello 2021 e le cose che potresti perdere passando al telefono più recente.

Schermo migliore e più luminoso con frequenza di aggiornamento 1-120Hz

Il Galaxy S21 Ultra e il Galaxy S23 Ultra hanno display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con una risoluzione simile. Tuttavia, il modello 2023 aumenta la luminosità di picco da 1.500 nit a 1.750 nit e i rapporti indicano che Samsung ha ottimizzato la precisione del colore a un livello superiore, soprattutto per condizioni di utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, il Galaxy S23 Ultra supporta una frequenza di aggiornamento compresa tra 1Hz e 120Hz, mentre il pannello Galaxy S21 Ultra può arrivare solo fino a 48Hz. Ciò significa che il pannello del Galaxy S23 Ultra è più favorevole alla durata della batteria, il che potrebbe compensare la maggiore luminosità.

Tutto sommato, lo schermo del Galaxy S23 Ultra è più luminoso e tecnicamente superiore.

Galaxy S23 Ultra abbraccia completamente la S Pen

Sebbene il Galaxy S21 Ultra sia stato il primo telefono di punta della serie S. Penna S Supporto, il telefono non ha un supporto integrato per questo dispositivo di input premium. Si potrebbe dire che il modello 2021 è l’ultimo Galaxy S Ultra, e questo può essere considerato un plus.

Tuttavia, se sei interessato alla S Pen, il Galaxy S23 Ultra è un aggiornamento utile rispetto al Galaxy S21 Ultra solo sulla custodia della S Pen. Il modello 2023 include completamente la S Pen e offre una migliore tecnologia della penna con una latenza inferiore. Non dovrai più acquistare una custodia S Pen per il tuo dispositivo e l’accessorio sarà sempre a portata di mano.

Migliore qualità costruttiva e design più recente

La bellezza è negli occhi di chi guarda. Ma anche se preferisci l’ingombrante cover della fotocamera del Galaxy S21 Ultra, c’è qualcosa da dire sulla simmetria del design del Galaxy S23 Ultra.

Il modello di punta del 2023 ha un ingombro più quadrato e una configurazione della fotocamera più snella senza la tradizionale “gobba”. Sembra più moderno del modello 2021 e la struttura in metallo più spessa rende il telefono più robusto.

A parte la sua estetica aggiornata, il Galaxy S23 Ultra utilizza anche materiali di costruzione migliori, come un telaio in alluminio più resistente con una migliore resistenza ai graffi e alle cadute, insieme a Gorilla GlassVictus 2 Invece della protezione dello schermo Glass Victus. Il primo dovrebbe fornire una migliore protezione contro le cadute su superfici dure come i marciapiedi in cemento. Fondamentalmente, il Galaxy S23 Ultra è più comodo da usare senza custodia protettiva rispetto al Galaxy S21 Ultra.

Snapdragon SoC ovunque e più memoria di base (forse più veloce)

Per la prima volta, Samsung non dividerà più il mercato di punta tra i chip Exynos e Qualcomm. Il Galaxy S23 Ultra viene fornito con il processore Snapdragon 8 Gen 2 da 4 nm in tutto il mondo, il che significa che il supporto dovrebbe essere migliore e sarai in grado di provare il miglior SoC di Qualcomm fino ad oggi, anche se acquisti il ​​​​Galaxy S23 Ultra nel cosiddetto ” Mercato di Exynos.” “

Inutile dire che lo Snapdragon 8 Gen 2 è una soluzione più potente dei SoC Snapdragon 888 o Exynos 2100. Inoltre, si dice che il Galaxy S23 Ultra utilizzi un Versione esclusiva di Snapdragon 8 Gen 2, che presenta frequenze più elevate per prestazioni migliori.

Inoltre, il Galaxy S23 Ultra offre più spazio di archiviazione di serie. Il modello base ha 256 GB di spazio di archiviazione, mentre il Galaxy S21 Ultra ha 128 GB o più. Il rovescio della medaglia, ottieni 8 GB di RAM con il Galaxy S23 Ultra invece di 12 GB di RAM per il modello base, ma puoi comodamente compensare con RAM Plus Poiché il telefono offre più spazio di archiviazione.

Infine, se le voci sono vere, il Galaxy S23 Ultra è dotato di uno storage UFS 4.0 più veloce invece di UFS 3.1, che rende i trasferimenti di file più veloci e aiuta con le prestazioni della memoria virtuale RAM Plus.

Le migliori fotocamere con sensore primario da 200 MP

Galaxy S23 Ultra è il primo smartphone Samsung dotato di una fotocamera principale da 200 MP. il nuovo ISOCELL HP2 Offre molti miglioramenti, soprattutto in termini di prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e messa a fuoco automatica.

Anche i teleobiettivi sono migliori, sebbene offrano le stesse capacità di zoom. L’elaborazione AI è stata migliorata e Gli scatti ingranditi dovrebbero apparire molto meglio sul Galaxy S23 Ultra.

Un possibile downgrade potrebbe essere un sensore selfie da 12 MP, che è inferiore all’unità da 40 MP dell’S21 Ultra. Tuttavia, il sensore da 12 MP sembra essere nuovo di zecca, il che potrebbe significare che sfrutta le nuove tecnologie per creare selfie migliori con colori più accurati.

Se stai cercando un aggiornamento della fotocamera dal Galaxy S21 Ultra, l’S23 Ultra si qualifica sicuramente come tale.

Ricarica più rapida della batteria (cablata)

Una delle scelte più bizzarre fatte da Samsung per il Galaxy S21 Ultra è stata quella di abbassare la velocità di ricarica a 25 W. Fortunatamente, il Galaxy S23 Ultra ha specifiche migliori. Sebbene entrambi i telefoni abbiano una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy S23 Ultra offre una ricarica super veloce da 45 W.

Tuttavia, Samsung ha anche fatto una scelta insolita per il Galaxy S23 Ultra. Sebbene il modello 2023 sia dotato di una ricarica cablata più veloce rispetto all’ammiraglia del 2021, sembra avere una ricarica wireless da 10 W invece delle funzionalità wireless da 15 W del Galaxy S21 Ultra.

Quindi, ne vinci un po’, ne perdi un po’. Ma se stai cercando una ricarica cablata più veloce, il Galaxy S23 Ultra è la strada da percorrere.

Software più recente e supporto fino ad Android 17

Sebbene il Galaxy S21 Ultra sia stato aggiornato a Androide 13 E Un’interfaccia utente 5.0 Di recente, Samsung spedirà il Galaxy S23 Ultra con l’ultimo Un’interfaccia utente 5.1 firmware.

Il Galaxy S21 Ultra potrebbe finalmente ottenere One UI 5.1, ma il modello 2023 avrà un vantaggio. Ancora più importante, tuttavia, entrambi i telefoni sono idonei La politica di aggiornamento Android Optimized di Samsung è di quattro anniIl supporto per il modello 2021 si fermerà ad Android 15. D’altra parte, il Galaxy S23 Ultra riceverà Android 17 verso la fine di questo decennio.

Motivi per non aggiornare da Galaxy S21 Ultra

Il Galaxy S23 Ultra offre indubbiamente molti aggiornamenti rispetto al Galaxy S21 Ultra, ma qual è il lato negativo? Ci sono motivi per cui dovresti considerare di non passare al modello 2023, indipendentemente da quanti soldi hai da spendere?

Bene, come accennato in precedenza, potresti perdere 5 W di velocità di ricarica wireless, fino a 10 W, se passi al Galaxy S23 Ultra. Se ti interessa la ricarica wireless, questo potrebbe essere un problema.

Perdi anche 4 GB di RAM rispetto al modello base, anche se ottieni più spazio di archiviazione (e forse più veloce). Tuttavia, se apprezzi più app in esecuzione in background e non desideri utilizzare RAM Plus, potresti ottenere un’esperienza inferiore sul Galaxy S23 Ultra.

Dal punto di vista del software, è vero che il Galaxy S23 Ultra riceverà supporto ancora per un po’, ma il Galaxy S21 Ultra non rallenta. Ha ancora due importanti aggiornamenti del sistema operativo pianificati per il futuro, quindi non è che ti perderai le prossime versioni di One UI se decidi di continuare a utilizzare il Galaxy S21 Ultra per qualche altro anno.

E infine, una base di utenti relativamente più piccola potrebbe voler sapere che il Galaxy S23 Ultra non ha la radio FM. Questa funzione era già certificata dal mercato e disponibile solo per il Galaxy S21 Ultra alimentato da Snapdragon (nessun FM per Exynos). Ma ora, il Galaxy S23 Ultra probabilmente abbandonerà il supporto per la radio FM ovunque.

Se consideri il Galaxy S23 Ultra un aggiornamento utile, tieni d’occhio Unpacked 2023. L’evento si svolgerà il 1° febbraioE il nuovo flagship dovrebbe essere disponibile per il preordine per circa due settimane prima della spedizione ai primi acquirenti. Fino al 1 febbraio puoi Prenotazione telefonica online E guadagna $ 50 in credito Samsung.

