Guerrilla Games spiega perché Horizon Forbidden West funziona così bene su PS4

Guerrilla Games si è posta una sfida straordinaria durante lo sviluppo Orizzonte proibito a oveste Uscita venerdì 18 febbraio. Secondo il direttore del gioco e direttore tecnico, Guerrilla conosceva bene la PS5 e molto del suo potenziale quando ha iniziato a lavorare su PS5. Ovest proibito Nel 2018. Ma la società prevedeva anche di far funzionare il gioco su PS4, una console di nove anni, questo autunno.

Non è insolito che i giochi vengano rilasciati su entrambi i dispositivi, ma Ovest proibito Noto per essere un gioco particolarmente massiccio e dettagliato, è probabilmente il titolo più avanzato mai visto su PS5. In una conversazione con Engadget, il direttore del gioco Mathijs de Jonge e il direttore tecnico Michiel van der Leeuw hanno discusso del processo di Guerrilla per assicurarsi che il gioco funzioni con PS4 e allo stesso tempo mostrare tutto ciò che la PS5 può fare.

“Sapevamo che sarebbe stato difficile realizzare qualcosa che avrebbe fatto brillare la PlayStation 5, ma sarebbe stato anche molto gratificante per le persone che avevano una PlayStation 4”, ha detto van der Leeuw. “Quindi siamo molto felici di aver appreso delle capacità della PS5 così presto, perché ciò significa che possiamo pianificare come faremo questa distinzione”.

La differenza più evidente tra le due versioni è la risoluzione visiva, con la PS5 che punta alla risoluzione 4K (declassata a 1800p con un upscaling a scacchiera durante l’esecuzione in modalità “prestazioni” a 60 fps). “Fin dall’inizio, puntavamo ad avere personaggi HD, ambienti HD, impianti HD, tutto, solo per PS5”, ha detto van der Leeuw. “Quindi vedrai solo modelli diversi per la versione PS4, ma lo stesso tipo di atmosfera durante il gioco.”

I fatti dei test di gioco durante una pandemia globale hanno fornito molte opportunità a Guerrilla di ottenere feedback sull’esperienza PS4. “È stato davvero difficile per noi, abbiamo appena colpito l’epidemia mentre eravamo al culmine della produzione”, ha aggiunto van der Leeuw. Ma Guerrilla è stata in grado di utilizzare la tecnologia di streaming di giochi PlayStation Now di Sony per inviare le prime build del gioco ai tester PS4. “A causa della pandemia, abbiamo dovuto passare ai test di riproduzione a distanza”, ha affermato de Jong. Sony lo avrebbe fatto con la PS5, ma non è stato possibile avere persone nei loro uffici durante la pandemia.

Il risultato di ciò è stato che Guerrilla ha dovuto assicurarsi che la versione PS4 ricevesse molta attenzione durante il processo di sviluppo. “Era un enorme vantaggio, in un certo senso, avere una PlayStation 4, perché ciò significava che dovevamo davvero mettere a posto il design invece di concentrarci solo sulla versione PS5”, ha detto de Jong.

Sebbene il team sia stato consapevole di far funzionare le cose su PS4 durante lo sviluppo del gioco, ha fatto molti sforzi per rendere la versione PS5 visivamente eccezionale. “Stavamo guardando gli screenshot di tutto ciò che era sullo schermo, che fosse l’erba, il cielo, le foglie, il tessuto, i capelli – tutto deve avere qualcosa in cui se guardi gli screenshot, lo sentirai sicuramente, “, ha detto van der Leeuw. Versione PS5.

Mentre la risoluzione e il frame rate migliorati erano cose ovvie da aspettarsi nella versione PS5, Guerrilla ha riflettuto molto su come la console PS5 potesse fungere da fattore di differenziazione, ma è stato un po’ un atto di bilanciamento per ottenere l’esperienza giusta. “Nei nostri prototipi, ricordo che abbiamo messo [adaptive trigger] De Jong ha detto: “I valori sono relativamente alti, e ricordo che dopo pochi minuti abbiamo effettivamente avvertito un po’ di stanchezza per gli stimoli. E poi Abbiamo iniziato ad aggiungere feedback tattile. E poi devi bilanciare quanto tocco hai e quanta pressione metti sugli stimoli”.

Sorprendentemente, il team che lavora sul tocco è separato dal team che lavora sugli stimoli adattivi. “I tocchi tattili nel nostro studio sono gestiti dai nostri designer di sound design, ma i trigger adattivi sono gestiti dai nostri game designer”, ha affermato de Jong. Ovviamente nessuna parte del design del gioco si svolge nel vuoto, ma si riferisce specificamente alla collaborazione tra quei team come qualcosa di cui era molto orgoglioso nel processo di sviluppo.

Il risultato finale è qualcosa che non ti urla come un enorme aggiornamento, ma un componente abilmente eseguito che aiuta Orizzonte proibito a ovest Brilla su PS5. “Penso che sia stato bello anche vedere come possiamo [use haptics and adaptive triggers] “Fai risaltare le diverse armi e dai loro il proprio carattere”, ha detto De Jong. “Quindi sembra davvero diverso quando si usa una fionda rispetto a scoccare una freccia con un arco.”

Come la maggior parte dei giochi progettati specificamente per PS5, Orizzonte proibito a ovest Si carica rapidamente grazie all’unità a stato solido integrata nella console. Con una mappa così vasta da esplorare, un caricamento quasi istantaneo (come quando si viaggia velocemente) è un enorme miglioramento della qualità della vita. Ma Van de Leeuw ha affermato che questi miglioramenti sono più di una semplice corsa veloce. “Non ti rendi conto di quanto sia facile soffocare i giochi”, ha detto. “Se esegui un gioco per PC su un SSD molto veloce, non verrà caricato automaticamente in sette secondi. C’è molto lavoro da fare.”

Il risultato finale è un gioco così veloce che il team di sviluppo ha dovuto rinnovare i suggerimenti che appaiono nelle schermate di caricamento. “in un Alba di Orizzonte ZeroL’abbiamo chiamato Fast Travel, ma potrebbe volerci fino a un minuto per caricarlo effettivamente”, ha detto de Jong. “Con la PS5, probabilmente ci vogliono quattro o cinque secondi e si carica così velocemente che i giocatori non riescono nemmeno a leggere i suggerimenti .” Attraverso i test, Guerrilla sapeva che i giocatori erano diventati dipendenti da questi suggerimenti, quindi hanno deciso di rallentare un po’ le cose.” “Abbiamo dovuto aggiungere una funzionalità molto semplice in cui rimane bloccata nella schermata di caricamento abbastanza a lungo da poter effettivamente leggi almeno un suggerimento durante il caricamento.” Naturalmente, le persone che vogliono accelerare le cose possono mescolare X o disattivare la pausa nelle impostazioni in modo che il gioco si carichi il più rapidamente possibile.

Anche se non hai testato Engadget Orizzonte proibito a ovest Finora su PS4, Primi rapporti indicare quella guerriglia bloccato in atterraggioCostruire un gioco che non sembri vulnerabile su PS4 e che mostri ancora la potenza della PS5. “Sono molto contento di come è stato fatto”, ha detto van der Leeuw. “Sono molto orgoglioso della versione PS5. Ma la versione PS4 ha la stessa atmosfera e la stessa sensazione. Certo, è una vecchia generazione, ma credo che regge abbastanza bene”.