Matthew Stafford si volta dall’altra parte mentre il fotografo del corteo di Ramez cade

Il fotografo di Rams è in via di guarigione dopo una brutale caduta nella squadra Sfilata del Super Bowl 2022 Mercoledì e si è rotta la spina dorsale – davanti a Matthew Stafford, che si è subito allontanato dalla scena.

Kelly Smiley, che è anche fotografa per la Crypto.com Arena, LA Kings e Anaheim Ducks, è stata catturata in un video mentre cadeva proprio davanti all’auditorium. Il quarterback della star dei Rams e sua moglie Kelly.

Nella clip, Stafford vede Smiley cadere dal podio di Rams House della squadra e girarsi rapidamente e andarsene, sembrando dire “Oh mio Dio” mentre fa. Nel frattempo, sua moglie sembrava sbalordita e si diresse verso Smiley.

Non è chiaro cosa sia successo nei momenti successivi alla caduta, ma Smiley si è rivolta ai social media per spiegare il suo infortunio.

Alcuni online hanno criticato la reazione di Stafford.

“Come fai a guardare qualcuno cadere in quel modo e andarsene?” Il conduttore di WBZ News Liam Martin ha twittato.

“Purtroppo oggi mi sono rotta la spina dorsale”, ha scritto nel suo video. Instagram La storia che la mostrava con indosso un tutore per la schiena mentre era in ospedale.

“Buona sensazione. Pernottamento in trauma center. Grazie a tutti per averci contattato”.

Promosso anche Smiley Pagina GoFundMe È stato avviato dalla sua amica con il titolo “Help Kelly Get On Her Feet”.

Gli Stafford reagiscono dopo che Kelly Smiley cade dal palco Twitter

Matthew Stafford si allontana mentre sua moglie Kelly porta il fotografo Twitter

La pagina afferma che Smiley “cade duramente fuori dal palco mentre copre l’evento” a Los Angeles per celebrare il I Rams hanno battuto i Bengals 23-20 al Super Bowl 56 di domenica.

Il denaro raccolto coprirà le spese mediche di Smiley, oltre a sostituire la fotocamera che è stata “gravemente danneggiata” da una caduta, secondo la pagina.