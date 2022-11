Lanciato nel 2016, 2D Dark Souls sembrava davvero tosto

All’inizio di oggi, artista Thomas Feichtmeir ha postato una notizia interessante sul suo account Twitter: nel 2016 faceva parte di una promozione che voleva immaginare anime oscure 3 (o almeno il suo mondo) come un gioco Metroidvania 2D.

Con l’accordo di riservatezza che ha firmato sul progetto ormai scaduto, gli è stato permesso per la prima volta in sei anni di parlare – e condividere una sola immagine – di come avrebbe potuto essere il progetto.

Questo sembra fantastico! Prima di urlare a Bandai Namco per non essere d’accordo, però, sappi che questo genere di cose – le persone e gli studi che fanno progetti che coinvolgono l’IP dell’editore – Succede tutto il tempo. Raramente ne sentiamo parlare o vediamo risultati.

Ho parlato con Feichtmeir, un pixel artist che ha lavorato su una serie di giochi, da infedeltà per me Songs of Conquest – all’inizio di oggi, che lo ha firmato come parte della NDA in grado di ora Mostra il suo lavoro e parla un po’ di lui, ma non parlare a Molti intorno ad esso.

“ era l’art È stato creato intorno al 2016 dove tutti volevano avere un fantastico 2D, anime– come Metroidvania, Perché il genere era nuovo e il desiderio di un gioco come questo era forte”, dice. Ovviamente qualcuno doveva provare a fare una presentazione per Bandai Namco”.

Con la sua esperienza come pixel artist, anime Membro della community e YouTuber, Feichtmeir può capire perché ha scelto di dare una mano in campo. Sfortunatamente nulla è andato da nessuna parte – come ho detto, le promozioni arrivano e vengono rifiutate Tutto il tempo – ma potresti sostenere che una parte della sua anima alla fine troverà la sua strada in un altro gioco.

“ molte persone [on Twitter] Ha sottolineato che questo è molto simile a infedeltàsu cui hanno ragione, ed è anche molto logico, Dopo qualche anno ci avrei già lavorato infedeltà Come artista”, dice. Ho scritto di lei infedeltà Nel 2017, appena un anno dopo quello spettacolo, Dissero che erano “anime oscure bidimensionali”.Ecco.

“Spero che ti piaccia guardare l’arte tanto quanto io mi sono divertito a crearla in quel momento”, Me lo dice Feichtmeir. “ È fantastico poter finalmente condividerlo dopo tutto questo tempo”.