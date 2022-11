Dilek Ertik, CEO di Jewelry at Tiffany’s, muore dopo la caduta della misteriosa nave da crociera

Dilek ErtikIl ricco distributore turco di 71 anni della gioielleria di lusso Tiffany & Co, è morto il 26 ottobre da una nave da crociera norvegese in circostanze misteriose. mail giornaliera segnalato martedì.

Il suo corpo deve ancora essere recuperato e si dice che gli esperti siano sconcertati dall’enigma di come Ertek sia caduto su un guard rail alto 3 piedi. a bordo Nell’Oceano Pacifico meridionale al largo di Tahiti. Suo figlio, Goxi Atuk, ha detto che i gioielli sono andati persi dalla cassaforte nella cabina di sua madre e Posta menzionato.

Ertek stava festeggiando il suo compleanno a bordo della Norwegian Spirit durante una vacanza nelle Isole del Mare del Sud con un partner al momento della sua morte.

Secondo una fonte di notizie turca, Hurriyet Daily Newsi filmati delle telecamere a circuito chiuso della nave da crociera indicano che Ertek è caduta dal ponte dell’oceano intorno alle 3 del mattino del 26. Hurriyet Daily News ha riferito che il suo partner di 74 anni non ha denunciato la sua scomparsa fino a 20 ore dopo, spingendo l’equipaggio della nave a uno svizzero senza nome è stato tenuto sotto sorveglianza fino a quando la nave non ha attraccato a Tahiti tre giorni dopo.

“ I balconi sono realizzati interamente in vetro e dispongono di corrimano. La loro altezza raggiunge facilmente il livello del torace di una persona di taglia media. “ – Ufficiale di nave senza nome

Era il prossimo partner di Ertek Interrogato dalla polizia di Tahiti Prima che fosse finalmente rilasciato per mancanza di prove mail giornaliera Rapporti, avvocati di Ertek Presenta un reclamo ora nei confronti dell’operatore della nave da crociera, oltre a sostenere che spetta allo Stato di Tahiti continuare a condurre le indagini sulle circostanze della sua morte.

Secondo il notiziario turco SabahSui social media, un ufficiale senza nome che lavora sulla Norwegian Spirit Cruise ha parlato della morte di Ertek. “La sicurezza sulla barca è una questione davvero importante”, ha detto l’ufficiale. “Le precauzioni vengono prese fin dalla fase di cantiere. I balconi sono interamente in vetro e hanno corrimano. Raggiungono facilmente l’altezza del torace per una persona di media stazza. Non è possibile cadere. Per saltare bisogna fare un fatica perché non è facile mettere i piedi in piedi [the balcony]. Devi salire [a] sedia. È anche improbabile che un ubriaco cada”.

Si dice che Ertek abbia iniziato a costruire la sua fortuna nel 1995 quando ha aperto il suo primo negozio Tiffany & Co a Istanbul, in Turchia, e ha continuato a servire come importante distributore per i gioielli di lusso del marchio nel suo paese d’origine. più di due decenni.

“Mercoledì 25 ottobre 2022, la Norwegian Spirit è stata informata che un ospite di 68 anni era andato in mare mentre la nave stava navigando nell’Oceano Pacifico in rotta verso la Polinesia francese”, ha detto un portavoce della Norwegian Spirit Line. La bestia quotidiana di martedì. “Le autorità sono state informate e la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha condotto un’operazione di ricerca e soccorso. L’indagine è in corso e condivideremo gli aggiornamenti, se del caso. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con i nostri cari in questo momento difficile”.

The Daily Beast ha contattato Tiffany & Co per un commento.