Il direttore generale James Click parla con gli Astros, ma ancora nessun nuovo accordo: “Sono ottimista”

LAS VEGAS — Il direttore generale vincitore del campionato del mondo James Click ha detto martedì che è in trattative con gli Houston Astros per un nuovo contratto, ma deve ancora raggiungere un accordo con l’organizzazione, lasciando l’ingegnere del campione di baseball nel limbo all’inizio della stagione offseason . .

Il contratto di Click è scaduto il 31 ottobre, durante i Mondiali in cui gli Astros hanno sconfitto i Philadelphia Phillies in sei partite. Ha confutato il rapporto di USA Today secondo cui ha accettato un accordo di un anno, dicendo ai giornalisti: “Stiamo discutendo ora. Penso che ogni volta che ci sono discussioni significa che non è completo”.

Click ha detto di aver discusso di un potenziale contratto con il proprietario di Astros Jim Crane lunedì nelle ore tra la revisione del campionato della squadra e il suo viaggio qui per le riunioni annuali dei direttori generali. Gli Astros hanno convocato una conferenza stampa mercoledì pomeriggio, di cui Click ha detto di aver appreso “recentemente” dopo che la squadra ha fatto l’annuncio, durante la quale dovrebbero annunciare l’estensione del contratto dell’allenatore Dusty Becker. Quando è stato chiesto a Klick se avesse intenzione di partecipare alla conferenza stampa, ha detto: “Ho intenzione di essere qui per provare a mettere insieme la squadra per il prossimo anno”.

Click, 44 anni, si è unito agli Astros dopo aver licenziato il direttore generale Jeff Lono nel 2020 dopo che è stato rivelato che la squadra del campionato 2017 era coinvolta in uno schema di furto di segnali. Nel suo primo lavoro in GM, Klick ha ereditato una squadra di talento che stava vacillando sulla scia dello scandalo. Ha contribuito a stabilizzare gli Astros, che hanno rifiutato di commentare tramite un portavoce quando sono stati contattati da ESPN.

Fonti hanno detto a ESPN che le differenze filosofiche tra lui e Crane hanno lasciato molti dipendenti del front office di Astros preoccupati per il ritorno di Click. Nonostante abbia fatto la sua apparizione al Campionato del Mondo nel 2021, Click è entrato in questa stagione come un’anatra zoppa. Secondo le fonti, Crane si è sempre più affidato ai consulenti Jeff Bagwell e Reggie Jackson, entrambi giocatori della Hall of Fame. Alla scadenza commerciale di quest’anno, ESPN ha riferito all’inizio di questa settimana, Crane ha presentato un accordo concordato che avrebbe fatto atterrare il catcher Astros Wilson Contreras Dai Chicago Cubs per il principiante giusto José Urquidi.



“Siamo diversi”, ha detto Klick. “C- Beh, ascolta, lascia che ti spieghi. Ci sono alcune cose che facciamo in modo molto diverso. Ci sono alcune cose su cui ci allineamo molto e che sarebbero vere in qualsiasi relazione capo-dipendente. Penso che gli piaccia agire in modo molto rapidamente. In alcuni casi, tendo ad adottare un approccio più deliberato. È molto impegnativo, ma ti dà anche le risorse per ottenere tutto ciò che ti costa per farlo”.

Klick ha detto di non avere l’impressione che la conferenza stampa di mercoledì gli sarebbe servita come scadenza per negoziare un nuovo contratto. Ha detto che il suo vecchio contratto è passato a uno stato di carriera a piacimento, il che gli ha permesso di lasciare il lavoro di Astros per un’altra squadra. Klick ha detto che preferirebbe che la situazione non andasse a finire così.

Ha detto: “Sono ottimista”. “La mia famiglia è così felice a Houston. Ci siamo stabiliti. Amo davvero la città. La diversità è incredibile. Ho pensato onestamente durante lo spettacolo, che una delle cose più speciali per me fosse solo la folla, e mostra semplicemente cosa Houston è una città cosmopolita e la cultura che ha. È stata completamente mostrata. Il supporto che la città ha, non sono mai stato coinvolto in nulla del genere. Era una dipendenza. Mia moglie ed io siamo davvero, davvero felici perché i nostri figli sono felice. Ci sentiamo completamente sistemati. Spero davvero di tornare”.

I GM vincitori del campionato del mondo tornano raramente dopo le loro vittorie. Raramente se ne vanno di propria iniziativa. L’ex assistente di Astros David Stearns si è dimesso da capo delle operazioni di baseball con i Milwaukee Brewers a fine ottobre e, sebbene sia ancora sotto contratto con la squadra, è un’eccezione. Forse il coetaneo più vicino di Click, se non riesce a raggiungere un accordo, è Alex Anthopoulos, il manager di lunga data dei Toronto Blue Jays che ha lasciato l’organizzazione dopo aver nominato Mark Shapiro come capo della squadra.

“L’opportunità di lavorare con le persone dell’Astros, ‘l’opportunità di essere parte di quella cultura in quel club per essere intorno ai giocatori, il livello di giocatori che abbiamo, è quasi impossibile da trovare'”, ha detto Klick. In ogni lavoro ci saranno cose buone e ci saranno cose cattive. Devi solo prendere tutto in modo equilibrato. “

Click si è rifiutato di dire ciò che stava cercando nel contratto, indipendentemente dal fatto che si trattasse di diversi anni o più di autonomia per quanto riguarda le decisioni sulle operazioni di baseball. Gestire una squadra con il coinvolgimento di Crane è un’esperienza diversa dal suo unico altro lavoro nel baseball, con il proprietario dei Tampa Bay Rays, Stu Sternberg, che è molto più che pigro.

“Ho solo un altro proprietario con cui confrontarlo, ed è un po’ diverso da quel ragazzo”, ha detto Klick.

L’incertezza non sembra infastidire Click, che si è unito ai suoi coetanei durante un briefing con i media al Resorts World Las Vegas, dove si tengono le riunioni del GM prima dell’inizio della concessione gratuita giovedì. Fino ad allora, i free agent possono firmare di nuovo solo con i loro team esistenti.

Gli Astros avranno molto da fare questo inverno, con l’Asso Justin Verlanderbase del primo uomo Yuli Gouriel e difensore Michael Brantley tra i loro agenti liberi. Klick ha detto che mentre gli Astros avrebbero accolto Verlander, il futuro quarantenne, che dovrebbe vincere il premio MLS, Cy Young, sarebbe ambito tra le squadre rivali.

Resta in discussione se Click esisterà anche per seguire Verlander. Ma dopo la sua uscita dal campionato di sabato e le celebrazioni che ne sono seguite, Click è arrivata a Las Vegas con un piano indipendentemente dal suo stato di carriera. “Sono in una hotline”, ha detto. “Numero andrò a colpire i tavoli.”