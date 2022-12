Travis Hunter si trasferisce in Colorado: l’ex recluta n. 1 segue Deion Sanders da Jackson State

USATSI



Il cornerback Travis Hunter, il potenziale cliente numero 1 nella classe 2022 che ha scioccato il mondo del reclutamento firmando con Stato Jacksonannunciato il suo impegno Colorado Mercoledì sera durante il primo giorno del periodo di firma anticipata. Hunter è entrato nel cancello di trasferimento il 18 dicembre, un giorno dopo che i Tigers hanno perso il Celebration Bowl, che funge da partita del campionato nazionale HBCU, a Carolina del Nord centrale.

Hunter seguirà il suo ex allenatore, Deion Sanders, a Boulder. Sanders è stato annunciato come nuovo allenatore dei Buffaloes il 3 dicembre. Sanders ha segnato 27-6 in tre stagioni con i Tigers, incluso un 12-1 nel 2022. Unisciti a Coach Prime con i Buffaloes Lui è il figlioShedeur, che era il quarterback titolare al Jackson State.

Hunter ha avuto 19 contrasti e due intercettazioni, uno dei quali è stato restituito per un touchdown, durante la sua prima campagna con Jackson State. Ha anche aggiunto 18 prese per 190 yard e quattro touchdown, uno dei quali era l’obiettivo della vittoria, l’ultimo dei quali ha mandato la partita del Celebration Bowl ai tempi supplementari.

Il 6-foot-1, 165 libbre ha giocato a football al liceo alla Collins Hill High School di Suwanee, in Georgia. All’inizio continua a giocare Florida come studente delle superiori prima di passare allo stato di Jackson il 15 dicembre 2021.