Il Mars rover della NASA lancia il primo campione su Marte

Babbo Natale è arrivato presto su Marte quest’anno.

Agenzia della NASA compito di perseveranza Ha lasciato cadere il suo primo deposito di preziosi campioni di roccia su un banco di sabbia Martelasciando dietro di sé un record di materiali a cui potrebbe tornare una futura missione Terra. È un momento importante nella ricerca di vita su MarteI funzionari della NASA hanno detto in una dichiarazione mercoledì (21 dicembre).

Il contributo di Rover alla ricerca di “antica vita microbica” in un antico delta del fiume, ha detto la propulsione a reazione della NASA nell’aggiornamento (Si apre in una nuova scheda)includerà 10 tubi di titanio depositati in questo sito, soprannominato “Tre forchette”.

A volte negli anni 2000, se le tempistiche reggono, Perseverance o Due elicotteri (Simile all’elicottero Mars Creativity attualmente in volo Ha terminato il suo volo 37 giorni fa) i tubi di roccia come questo al cratere Jezero sarebbero stati trasportati su una nave in attesa.

Questo tubo è un magazzino di riserva, però; Perseverance raccoglie doppi campioni in ogni luogo e chiama la sua missione per effettuare la consegna stessa, utilizzando una serie di nascondigli all’interno del rover. Ma se necessario, gli elicotteri possono essere chiamati a raccogliere i tubi di riserva rimasti su Marte.

Tuttavia, una volta consegnati i tubi, il loro veicolo spaziale verrà lanciato nello spazio e consegnerà i campioni a un orbiter in attesa del ritorno dei campioni marziani sulla Terra. a parte pochi meteoriti Scolpito da Marte caduto sul nostro pianeta, il carico storico segnerà la prima volta che le rocce del Pianeta Rosso hanno raggiunto la Terra.

Uno degli ingredienti principali per la vita appare in abbondanza su Marte, o almeno era presente nell’antichità: l’acqua. Enormi canyon, vasti iceberg e possibili bacini sottomarini indicano che Marte era una volta Ricco di acqua Nel passato antico, nonostante l’aridità e l’aspetto polveroso del pianeta oggi.

Ma se c’è abbastanza per sostenere la vita richiede una “verità fondamentale”, ed è qui che entra in gioco la perseveranza. Il rover può portare con sé solo così tanti strumenti; L’invio dei campioni sulla Terra darebbe a interi laboratori l’opportunità di esaminare parti di Marte alla ricerca di firme di vita antica.

Il primo campione che ha colpito la regolite ha all’incirca le dimensioni di un pezzo di gesso, raccolto da una roccia ignea chiamata “Al Malay” il 31 gennaio in un’area chiamata “South Al Sita”. Lo stesso South Sitta è importante. Gli scienziati hanno annunciato settimane prima di prelevare il loro campione trovato materia organicauna potenziale componente della vita, nella stessa area.

La Perseverance delle dimensioni di un’auto ha impiegato circa un’ora per sputare il tubo dall’addome, dove si trova il sistema di campionamento e tampone. Il tubo è caduto per tre piedi (89 cm) su un punto piatto della superficie marziana come previsto, e gli ingegneri a terra hanno fotografato l’area per assicurarsi di non passarci sopra accidentalmente mentre Perseverance si allontanava.

Il primo campione memorizzato nella cache su Marte è accanto alla Perseverance Wheel della NASA in una foto annunciata il 21 dicembre 2022. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Le immagini sono tornate mostrando che il tubo era completamente fuori mano e piatto, ma la NASA aveva un piano di emergenza nel caso in cui il tubo fosse finito dritto nella sabbia. “La missione ha scritto una serie di comandi a Persevere per colpire con attenzione il tubo contro una parte della torre all’estremità del suo braccio robotico”, hanno scritto i funzionari dell’agenzia.

Gli ingegneri hanno testato la procedura di appiattimento del tubo con un rover simile a Perseverance all’interno della “Mars Arena”, una sandbox con aria condizionata presso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in California, dove le macchine vengono testate in condizioni simili al Pianeta Rosso. La sedimentazione diretta si è verificata circa il cinque percento delle volte in questa simulazione, motivo per cui la missione ha fatto marcia indietro.

Il calo maggiore si verifica poche settimane prima della fine della missione principale di Perseverance, il 6 gennaio 2023; La missione durerà due anni su Marte il 18 febbraio. Il rover continuerà a vagare attraverso l’estensione della missione, sulla base delle sue pubblicazioni scientifiche e contributi come questo al ritorno del campione.

“È una buona alleanza che una volta avviata la nostra cache, chiudiamo anche questo primo capitolo della missione”, ha affermato Rick Welch, vice project manager di JPL per Perseverance, nella stessa dichiarazione.

