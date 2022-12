Il nuovo aggiornamento Galaxy A33 5G porta la modalità di manutenzione, la patch di sicurezza di novembre

Samsung ha L’aggiornamento della sicurezza di dicembre 2022 è stato implementato rapidamente per la maggior parte dei suoi smartphone. Tuttavia, alcuni telefoni Galaxy non hanno ricevuto lo stesso interesse da parte dell’azienda. Ad esempio file Galassia A33 5G Riceve l’aggiornamento della sicurezza di novembre 2022 un mese dopo il tempismo ideale.

L’ultimo aggiornamento software per Galaxy A33 5G è stato rilasciato in Europa. Contiene la versione del firmware A336BXXU4BVKBAttualmente è disponibile in Slovenia. Altri paesi europei dovrebbero riceverlo nei prossimi giorni. il Patch di sicurezza di novembre 2022 inclusi in questo aggiornamento Corregge quaranta buchi di sicurezza. L’aggiornamento porta anche modello di manutenzione Che Samsung ha debuttato qualche mese fa.

Se sei un utente Galaxy A33 5G in Europa, puoi ottenere l’aggiornamento della sicurezza di novembre 2022 in qualsiasi momento. Puoi verificare il nuovo aggiornamento andando a impostazioni » aggiornamento del sistema e intercettazioni Scarica e installa. È inoltre possibile ottenere il nuovo firmware dal nostro database del firmware e lampeggia manualmente.

SAMSUNG Pubblicazione Galaxy A33 5G accanto al Galaxy A53 5G e Galaxy A73 5G all’inizio di quest’anno con Android 12 a bordo. Lui lei Ricezione dell’aggiornamento One UI 5.0 basato su Android 13 Qualche settimana fa includeva l’aggiornamento della sicurezza di ottobre 2022.