Benjamin Netanyahu informa il presidente israeliano di aver formato il governo

Lo ha riferito ufficialmente Benjamin Netanyahu israeliano Il partito Likud del presidente Isaac Herzog ha annunciato mercoledì di essere riuscito a formare un governo.

In quello che era un annuncio dell’ultimo minuto, Netanyahu ha twittato 10 minuti prima della scadenza del termine: “Ha funzionato”.

Netanyahu, che in realtà è stato primo ministro per 15 anni fino a quando è stato estromesso l’anno scorso, ha avuto tempo fino alla mezzanotte ora locale (17:00 ET) di mercoledì per formare un governo dopo le elezioni del 1° novembre.

È probabile che il nuovo governo israeliano sia quello più di destra nella storia di Israele, comprese le persone nominate a cariche ministeriali che una volta erano considerate ai margini ultranazionalisti della politica israeliana.

I membri del partito Likud di Netanyahu dovrebbero ricoprire alcuni dei più importanti incarichi ministeriali, come ministri degli esteri, ministro della difesa e ministro della giustizia.

Itamar Ben Gvir, leader del Jewish Power Party, assumerà il ruolo recentemente ampliato della Sicurezza Generale, ribattezzato Ministro della Sicurezza Nazionale, per supervisionare la polizia in Israele e alcune attività di polizia nella Cisgiordania occupata.

Bezalel Smotrich, leader del partito religioso sionista, è stato nominato ministro delle finanze, ma gli è stato anche conferito il potere di nominare il capo dell’esercito israeliano, che tra i suoi doveri si occupa dei valichi di frontiera e dei permessi per i palestinesi.

Aryeh Deri, leader del partito ultraortodosso Shas, dovrebbe ricoprire le cariche di ministro dell’Interno e ministro della Sanità, mentre dovrebbe essere un rappresentante di United Torah Judaism, l’altro partito ultraortodosso della coalizione a cinque partiti . Ministro dell’edilizia abitativa.

Non tutte le posizioni ministeriali sono state annunciate mercoledì sera.

Nei prossimi giorni dovrà essere approvata una legislazione speciale prima che Deri, Ben Gvir e Smotrich prestino giuramento. Deri ha bisogno dell’approvazione di una legge per poter servire come ministro nonostante la sua condanna penale per reati fiscali.

Ben Gvir ha bisogno di una legislazione perché la sua posizione amplia i poteri normalmente concessi al Ministro della Pubblica Sicurezza, e Smotrich ha bisogno di una nuova legislazione che gli dia autorità ministeriale all’interno del Ministero della Difesa.

Tutti e tre gli atti legislativi sono considerati controversi e hanno voci al di fuori dell’opposizione politica di Netanyahu che si sono espresse contro, compresi i funzionari della sicurezza.

Il nuovo governo deve prestare giuramento entro una settimana dalla notifica al parlamento israeliano, la Knesset, probabilmente prima del 2 gennaio.