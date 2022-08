Formazioni previste, novità squadre, migliori undici

Chelsea vs Tottenham è sempre una partita importante e la partita di domenica allo Stamford Bridge (Guarda LIVE, 11:30 ET su USA Network e Online tramite NBCSports.comHa il potere di dare il tono alla stagione per questi giganti londinesi.

Il Tottenham può sfidare seriamente il titolo? Riuscirà a farlo anche il Chelsea?

[ MORE: How to watch Premier League in USA ]

Non lo scopriremo, per davvero, tra qualche mese, ma questo scontro tra due acerrimi rivali a Londra sarà sicuramente uno scontro intrigante. Antonio Conte e Thomas Tuchel hanno un grande rispetto reciproco e sebbene le loro formazioni possano sembrare simili, il loro stile di gioco non lo è.

Ecco come pensiamo che Chelsea e Tottenham si schiereranno questo fine settimana, con un’analisi su dove e come le battaglie chiave possono essere vinte e perse.

Le ultime notizie sulla Premier League inglese

Pronostici formazione Chelsea (4-2-3-1)

—- Mendy —-

– Azpilicueta – Silva – Coulibaly –

—- James —- Jorginho —- Kante —- Cucurella —-

—-Monte-Sterling-Havertz-

Gli ultimi tre stanno praticamente scegliendo se stessi ora perché Thomas Tuchel non ha molte altre opzioni. Reece James può iniziare come difensore centrale sulla destra e spingere Azpilicueta in terzino perché James è incredibilmente veloce e potrebbe essere necessario un rapido recupero per contrastare alcuni dei contropiedi degli Spurs. Sembra che Marc Cucurella partirà come terzino sinistro poiché farà il suo nuovo acquisto per la prima volta con i Blues.

A centrocampo rischiano l’esordio Kante e Jorginho, con Mateo Kovacic eliminato per infortunio, una botta vista la sua costanza negli ultimi 18 mesi. Mason Mount, Kai Havertz e Raheem Sterling sembrano aver sigillato i tre punti dell’attacco. Havertz e Sterling possono giocare entrambi al centro o all’esterno, quindi non sorprenderti se si scambiano durante la partita, mentre giocatori del calibro di Christian Pulisic e Hakim Ziyech dovrebbero essere inseriti durante il secondo tempo.

Pronostici formazioni Tottenham (3-4-3)

—- Loris —-

—- Romero —- Dyer —- Davis —-

—- Doherty —- Bentancourt —- Hogberg —- Perisic —-

—- Kulusevsky —- Ken —- Figlio —-

I tre difensori scelgono ancora se stessi e così fanno i due del centrocampo dove Rodrigo Bentancourt e Pierre-Emile Hojberg hanno sviluppato una fantastica collaborazione. Yves Bisoma dovrebbe essere pronto per il debutto dopo aver saltato il Southampton nel weekend di apertura. Dove le notizie del Tottenham Hotspur si fanno interessanti è a terzino.

Emerson Royal a destra e Ryan Sessegnon a sinistra hanno iniziato la partita di apertura nel fine settimana ed entrambi erano felici di andare avanti. Ma in quella che dovrebbe essere una battaglia tattica serrata e tesa, Conte andrà con esperienza e mente difensiva per questa resa dei conti? Se lo farà, Matt Doherty, che si è ripreso bene dopo essersi infortunato alla fine della scorsa stagione, potrebbe venire alla Royal e il nuovo acquisto Ivan Perisic potrebbe entrare al posto di Cisjohn. L’esperienza e la leadership di Perisic potrebbero essere cruciali in una partita come questa, ma con ogni squadra in grado di fare cinque sostituzioni, è anche molto ragionevole che Conte mantenga la stessa squadra e scambi Doherty e Perisic all’inizio del secondo tempo. Per quanto riguarda la vetta, i tre in attacco rimarranno gli stessi ma Richarlison farà sicuramente il suo esordio nella ripresa.

Segui @JPW_NBCSports