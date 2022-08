Apple ha interrotto l’ultimo aggiornamento di Telegram sugli emoji

Telegram ha rilasciato un nuovo aggiornamento su Frida, appena un giorno dopo che il CEO e fondatore di Telegram Pavel Durov ha affermato che l’aggiornamento era nella recensione dell’app di Apple da due settimane. senza spiegazione. L’aggiornamento è pieno di funzionalità relative alle emoji, ma ne manca una perché Apple ne ha espressamente richiesto la rimozione, secondo Dorov.

“Dopo l’ampia copertura mediatica del mio post precedente, Apple ci ha chiesto di ridurre l’aggiornamento in sospeso di Telegram rimuovendo Telemoji, versioni di animazione vettoriale di alta qualità dell’emoji standard”, Durov ha scritto sul suo canale Telegram Venerdì. “Questa è una mossa sconcertante per conto di Apple, perché Telemoji avrebbe aggiunto una dimensione completamente nuova agli emoji statici a bassa risoluzione e avrebbe notevolmente arricchito il suo ecosistema”.

Puoi vedere i Telemoji in un breve video incorporato nel post di Durov (e ho realizzato una GIF del video che ha condiviso). Personalmente, penso che Telemoji suoni così divertente: adoro il modo in cui aggiungono un po’ di vita agli emoji statici con cui sono totalmente familiare. Ma penso che Apple abbia avuto un problema con un’altra società che ha modificato i propri progetti in questo modo, motivo per cui potrebbe essere stato chiesto a Telegram di rimuovere Telemoji dall’aggiornamento. Apple e Telegram non hanno immediatamente risposto a una richiesta di commento.

L’aggiornamento è caricato con altri nuovi miglioramenti alle emoji. Gli utenti che si abbonano al servizio premium da $ 4,99 lanciato di recente da Telegram potranno caricare e utilizzare emoji personalizzati nelle chat con gli amici e Telegram offre 10 pacchetti personalizzati con oltre 500 emoji per iniziare. Gli utenti gratuiti potranno vedere e utilizzare qualsiasi emoji animato nei loro messaggi salvati.

Telegram ha anche aggiornato il pannello degli adesivi su iOS creando schede separate per adesivi, GIF ed emoji, come quello che potresti conoscere in Telegram su Android, desktop o Web. Puoi leggere l’elenco completo degli aggiornamenti In un post sul blog di Telegram.

Ci sono altri miglioramenti in arrivo. Tra “poche settimane”, Telegram consentirà agli utenti di aggiungere qualsiasi emoji personalizzata in risposta al messaggio, dice DorovAnche se questa sarà solo una funzione Premium per iniziare. Sono dell’opinione che le reazioni emoji In realtà è brava – Più modi per usare gli emoji, meglio è.