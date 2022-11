Jake Mangum non è protetto prima della bozza della regola 5

Consuegra però – classificato come i Mets Il numero 23 è una possibilità Da MLB Pipeline – Valutato più in alto di Mangum, ha 22 anni e non ha un’esperienza superiore alla palla di classe A, il che lo rende meno probabile che venga reclutato. Al contrario, Mangum è un ex All-Star dello stato del Mississippi che ha giocato 144 partite per i migliori minori. Se non viene reclamato nella bozza della regola 5, Mangum avrà una forte possibilità di entrare nel roster del giorno di apertura di New York come giocatore di riserva. Ma un’altra squadra potrebbe rischiare con Mangum, il dinamico quarterback che detiene il record di punteggio in carriera MSU.