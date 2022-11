Buona fortuna per capire come scaricare Warzone 2.0

Aggiornamento 16/11/22: Questa mattina è stato rilasciato un ulteriore aggiornamento per Call of Duty, che riguarda circa 70 GB per Xbox Series X/S e 20 GB per PlayStation 5.

Gli utenti di PlayStation 5 dovranno anche riscaricare i pacchetti di contenuti Warzone, multiplayer e Spec Ops (se erano stati installati in precedenza), aggiungendo altri 10 GB alla dimensione totale del download.

Non è chiaro il motivo per cui gli utenti PlayStation debbano riscaricare questi pacchetti, ma questo è stato un evento normale con gli aggiornamenti di Modern Warfare (2019) e Warzone.

Se disponi di velocità Internet lente, ti consiglio vivamente di concedere il tempo necessario per scaricare gli aggiornamenti prima Tempo di rilascio di Warzone 2.0 staserache prende il via alle 18:00 qui nel Regno Unito.

Naturalmente, questa non è una comodità per chi ha limiti di dati, poiché la crisi energetica ha fatto salire alle stelle i prezzi dell’elettricità.

Storia originale 15/11/22:Call of Duty: Warzone 2.0 è ora disponibile per il pre-caricamento prima dell’uscita del gioco domani, ma farlo è tutt’altro che semplice.

I possessori di PlayStation 4 e 5 che cercavano Warzone 2.0 ieri sera non sono riusciti a trovare il download cercando “Call of Duty Warzone” nel PlayStation Store, mentre gli utenti Steam che possiedono Modern Warfare 2 non hanno trovato alcun download.

Le cose vanno un po’ meglio su Xbox dove Warzone 2.0 può essere scoperto attraverso la sua pagina Store. Tuttavia, a un esame più attento, il download sembra anche sconcertante che includa Modern Warfare 2 gratuitamente.

Allora, cosa sta succedendo qui? Bene, per la seconda volta, Activision ha integrato Warzone 2.0 nel launcher di Modern Warfare 2, proprio come ha fatto con Warzone e Modern Warfare (2019).

Gli utenti di PlayStation 5 possono trovare Warzone 2.0 andando alla pagina dello store di Modern Warfare 2 e facendo clic sul menu contestuale per vedere le diverse versioni del gioco. Lì troverai l’opzione Warzone 2.0.

La dimensione del download dipende dal fatto che tu abbia già installato o meno Modern Warfare 2, poiché coloro che hanno il gioco avranno 2,51 GB molto più piccoli, mentre coloro che scaricano da zero avranno un download più grande di 45 GB.

Per vapore, Activision confermato Che chiunque abbia installato Modern Warfare 2 avrà già Warzone 2.0 precaricato, mentre chi ne è sprovvisto può andare avanti e scaricare Warzone 2.0 da solo.

Anche se questo è più ovvio, il modo in cui funziona si è dimostrato controverso con l’irriducibile comunità di Call of Duty. La notizia della fusione ha inviato questo post in cima al subreddit di Modern Warfare 2:



Il problema principale per i fan qui è che Warzone è il sempreverde gioco Call of Duty dal vivo con una base di giocatori più ampia, che viene spesso giudicata oscurare l’offerta premium di Activision. Il launcher di Activision si rivolge prima di tutto a Warzone, dicono i giocatori, mentre il premium Modern Warfare è un secondo vicino. Ciò ha portato la comunità centrale ad adottare una cosiddetta “tabula rasa” prima dell’integrazione di Warzone.



io Ha sollevato la questione qualche mese fa, poiché i piani originali di chiusura di Warzone facevano temere che anche Modern Warfare sarebbe stato chiuso. Per fortuna, l’interfaccia di Modern Warfare (2019) sembra essere tornata al suo aspetto pre-Warzone (anche se con un grande annuncio per Modern Warfare 2).



Interfaccia di Modern Warfare dopo la patch al di fuori di Warzone.

Tuttavia, per i fan, questa integrazione crea una sensazione più ampia che le risorse di sviluppo di Activision vengano allontanate da Modern Warfare 2 e spostate verso Warzone 2.0. La comunità lo ha sottolineato Solo due mappe È stata annunciata la prima stagione del gioco, entrambe riciclate dai giochi precedenti. La prima patch importante del gioco coincide anche con il lancio di Warzone 2.0, il che solleva interrogativi sul fatto che lo sviluppo di Modern Warfare 2 sia stato determinato dal ciclo di sviluppo della modalità battle royale.