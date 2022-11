Le tensioni geopolitiche si intensificano dopo che un missile ha colpito la Polonia

I mercati europei dovrebbero aprire in ribasso mercoledì, poiché l’instabilità politica ha prevalso nella regione dopo che un missile è atterrato sul suolo polacco mercoledì, intensificando le tensioni tra Russia e NATO.

Il FTSE del Regno Unito dovrebbe aprire di 31 punti in meno a 7.328, il DAX della Germania è in calo di 121 punti a 14.237, il CAC della Francia è in calo di 48 punti a 6.580 e il FTSE MIB dell’Italia è in calo di 205 punti a 24.405, secondo i dati di IG.

I mercati globali seguiranno gli sviluppi in Ucraina dopo il massiccio attacco missilistico in tutto il paese mercoledì e la ricaduta del missile sul suolo polacco, sebbene Mosca neghi la responsabilità dell’attacco.

I guadagni che dovrebbero essere rilasciati provengono da Alstom, Siemens Energy, Premier Foods, SSE, Experian e Man Utd e i rilasci di dati includono gli ultimi dati sull’inflazione nel Regno Unito per ottobre.

– Holly Ellytt