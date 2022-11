L’allenatore dei Packers Matt LaFleur spiega le decisioni di tagliare Amari Rodgers, Kyle Hill

Risultati individuali Rilascia il ricevitore largo Amari Rodgers E Correre indietro Kylen Hill Composto da due fattori distinti: prestazioni in campo e buy-in fuori dal campo.

L’allenatore Matt LaFleur ha spiegato perché i Packers hanno rilasciato Rodgers e Hill martedì.

La decisione su Rodgers era basata sulla produzione; Il processo dietro Hill che non soddisfa le aspettative interne all’interno di un ruolo.

LaFleur su Rodgers: “Amari, fa male. So quanto questo significhi per lui. Ha fatto tutto ciò che abbiamo chiesto. È un grande giocatore di squadra. Si è tagliato la coda. Puoi vederlo davvero crescere in termini di conoscenza complessiva. Ma siamo in un’azienda manifatturiera, ed è un peccato. È davvero. Mi dispiace per lui. È un ragazzo che rispetto e a cui tengo profondamente. Spero che abbia un’altra possibilità. A volte è la cosa migliore per i ragazzi di questo campionato. Attraverserai alcune difficoltà e ricomincerai da qualche altra parte. Gli auguro solo il meglio. “

Rodgers, una scelta del terzo turno nel 2021, ha appena otto catture in 26 partite in carriera e ha armeggiato cinque volte in questa stagione, incluso un fumble in una sconfitta contro i Dallas Cowboys domenica.

LaFleur on the Hill: “È un affare difficile. Dirò questo: è un privilegio essere un membro dei Green Bay Packers. Ogni membro di questa squadra ha standard e aspettative che ci aspettiamo che i ragazzi siano all’altezza. Apprezzo quello che Kyle ha passato e quello che ha passato un anno fa. So che non è facile tornare da un infortunio al ginocchio ed è stato un colpo devastante. È un ragazzo per cui nutrivamo grandi aspettative. Sento che è in una stanza carica. Ma non importa quanto grande o piccolo è il tuo ruolo, ci aspettiamo che i ragazzi vengano a lavorare.Quando non lo fai, questo è quello che succede.

Non è chiaro se si sia verificato un incidente specifico all’interno dell’edificio o durante la vittoria di domenica sui Cowboys che ha portato direttamente al rilascio di Hill martedì.

Hill, una scelta del settimo round nel 2021, ha strappato il suo ACL nella settimana 8 della scorsa stagione e ha saltato le ultime nove partite della sua stagione da rookie e le prime sette di questa stagione. Dopo il ritorno, Hill ha giocato solo uno snap in attacco e otto snap su squadre speciali nelle ultime due partite. Aaron Jones e A.J. Dietro Dillon, lui è il n. 3° posto, che ora va a Patrick Taylor. Firmato l’elenco Dopo l’uscita di Hill.