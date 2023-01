Biden e Kishida, il primo ministro giapponese, si incontrano per discutere del crescente potere della Cina

Il Giappone è un membro importante della Quadrupla Alleanza in Asia, che comprende Stati Uniti, India e Australia, ed è stato formato in parte per contrastare il potere cinese nella regione indo-pacifica. Funzionari cinesi affermano che è chiaro che gli Stati Uniti stanno cercando di utilizzare alleanze e partenariati nella regione per limitare la Cina, incluso il Quartetto e AUKUS, la nuova alleanza per la sicurezza formata da Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia.

Venerdì, anche Stati Uniti e Giappone hanno annunciato un nuovo accordo per cooperare nell’esplorazione dello spazio, della luna e di “altri corpi celesti”. L’accordo è stato firmato da Anthony J. Blinken, Segretario di Stato americano, e Yoshimasa Hayashi, Ministro degli Esteri giapponese, hanno elogiato l’accordo durante un evento presso la sede dell’Amministrazione nazionale per l’aeronautica e lo spazio.

Funzionari statunitensi e giapponesi hanno affermato mercoledì che i due paesi amplieranno la loro cooperazione militare, anche migliorando quelle che i governi chiamano le capacità di attacco missilistico del Giappone e rendendo il contingente dei marine statunitensi di quel paese più flessibile per potenziali combattimenti. Il Giappone ha dichiarato di voler acquistare centinaia di missili da crociera Tomahawk di fabbricazione statunitense. Al momento, la Gran Bretagna è l’unico alleato degli Stati Uniti con missili.

Poiché le amministrazioni di Tokyo hanno reinterpretato il significato di restrizioni costituzionali vecchie di decenni sulle forze di difesa della nazione, la decisione di Kishida di perseguire una capacità di contrattacco va oltre ciò che anche alcuni dei membri più intransigenti del Partito Liberal Democratico al potere erano disposti a fare . dillo fuori

Riaffermando questi impegni a Washington e ottenendo il sostegno esplicito di Biden e di altri funzionari americani, Kishida sta salvando alcuni dei suoi nuovi impegni militari. Ora dovrà navigare ottenendo che la Dieta, il parlamento giapponese, lo aiuti a implementarlo.

La mossa del Giappone di aumentare le sue forze armate potrebbe causare disagio nella Corea del Sud, un altro alleato degli Stati Uniti, a causa della rabbia di lunga data tra molti coreani per la violenta occupazione giapponese della penisola coreana del secolo scorso. Questo problema continua a ostacolare le relazioni tra i due paesi.

In base al nuovo accordo di schieramento degli Stati Uniti in Giappone, coloro che prestano servizio ad Okinawa come parte del 12° reggimento dei marine, un’unità di artiglieria, passerebbero a un gruppo più mobile: il 12° reggimento dei marine costieri. Funzionari statunitensi hanno affermato che la nuova formazione consentirà alle forze di dispiegarsi più facilmente su altre isole lungo la costa quando necessario.