La legge sugli agenti stranieri della Georgia attira i manifestanti nelle strade

Scritto da Rehan Dimitri

Corrispondente della BBC nel Caucaso meridionale

4 ore fa

Commenta la foto, Le proteste sono ormai uno spettacolo quotidiano a Tbilisi e mostrano pochi segni di cedimento

Negli ultimi 10 giorni, migliaia di georgiani – molti dei quali nella tarda adolescenza o poco più che ventenni – hanno bloccato il traffico nella capitale, Tbilisi.

Chiedono al governo di abbandonare i suoi piani per introdurre un controverso disegno di legge – soprannominato la legge sugli “agenti stranieri” – che molti sostengono sia ispirato alla vicina legislazione autoritaria utilizzata dalla Russia per reprimere il dissenso.

Il 17 aprile il Parlamento ha approvato in prima lettura il disegno di legge, il primo dei tre ostacoli da superare prima che diventi legge.

“Sono qui per il mio futuro europeo”, dice Gvantsa Bertsu, 23 anni, seduta con i suoi amici accanto al parlamento georgiano, punto d'incontro delle manifestazioni.

Lei è tra i membri della Generazione Z georgiana che hanno marciato per Tbilisi con le bandiere dell'UE e della Georgia sulle spalle, brandendo cartelli e cantando “No alla legge russa!”

Secondo il disegno di legge proposto dal partito al potere Georgian Dream – al potere da 12 anni – le ONG e i media indipendenti che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti da donatori stranieri dovrebbero registrarsi come organizzazioni “portatrici degli interessi della Georgia”. Potenza straniera.”

Saranno inoltre monitorati dal Ministero della Giustizia e potrebbero dover condividere informazioni sensibili o affrontare pesanti multe fino a 25.000 lari georgiani (9.400 dollari; 7.500 sterline).

Dato il coinvolgimento delle ONG georgiane e delle organizzazioni della società civile nel monitoraggio delle elezioni, i manifestanti temono anche che il disegno di legge possa essere utilizzato per reprimere le voci critiche in vista delle elezioni parlamentari di quest’anno. READ Gruppo Wagner: mercenari russi bombardano Bakhmut mentre Mosca cerca la vittoria

Sono stati tracciati parallelismi con un disegno di legge autoritario entrato in vigore in Russia nel 2012, che da allora il governo russo ha utilizzato per emarginare le voci che contestano il Cremlino, tra cui figure culturali di spicco, organizzazioni dei media e gruppi della società civile.

Commenta la foto, I manifestanti temono che il disegno di legge schiaccerà le voci critiche in vista delle elezioni parlamentari di quest’anno

Molti temono anche che una legge del genere possa far deragliare il percorso della Georgia verso la tanto desiderata adesione all'Unione Europea, che è sostenuta da quasi l'80% dei georgiani, come ha dimostrato un sondaggio del National Democratic Institute degli Stati Uniti.

Alla Georgia è stato concesso lo status di candidato all’UE nel dicembre 2023, ma Bruxelles e Washington hanno ora affermato che l’adozione di una legge sugli agenti stranieri sarebbe dannosa per le ambizioni europee della Georgia.

Diversi leader europei hanno avvertito che la proposta di legge “contraddice” le norme e i valori europei, compreso il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che ha affermato che la legge “allontanerà la Georgia dall’Unione europea piuttosto che avvicinarla ad essa”.

Ma il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze resta fermo.

Ha accusato le ONG di aver tentato di organizzare due volte rivoluzioni in Georgia, promuovendo la “propaganda gay” e attaccando la Chiesa ortodossa georgiana.

Lui e il suo governo insistono sul fatto che il disegno di legge mira a garantire la trasparenza e rifiutano l’idea che sia in conflitto con i valori europei – o che dietro la legislazione ci sia la Russia.

In effetti, Georgian Dream ha cercato di prendere le distanze dalla Russia riguardo al disegno di legge, rifiutando categoricamente qualsiasi somiglianza degna di nota con la legge russa definendola “disinformazione” e condannando i messaggi russi sulle proteste in Georgia come provocatori. READ La Cina fissa l'inizio di ottobre per il Congresso visto come l'incoronazione di Xi

Commenta la foto, Il primo ministro Irakli Kobakhidze insiste sul fatto che il progetto di legge mira a garantire la trasparenza

Tamar Oniani, rappresentante della ONG Georgian Young Lawyers Association, ha espresso i suoi dubbi. Lei ha protestato contro il disegno di legge, che secondo lei mira a “sopprimere la società civile” e “nell'interesse della Russia”.

“Ecco perché siamo qui”, ha detto alla BBC a margine della protesta. Ha aggiunto: “Crediamo che questa sia una questione di politica estera per la Georgia, perché ci sposterà dall'Unione Europea alla Russia”.

Anna Dolidze, del partito d'opposizione Per il Popolo, afferma che la legge rappresenta una “prova di lealtà” russa nei confronti del partito Sogno Georgiano, la cui missione è “approvare questa legge e rimanere silenziosamente autoritario… mettendo indirettamente a tacere i critici”.

Riferendosi a una legislazione simile approvata in Turchia, Azerbaigian e nel vicino Kirghizistan, la Dolidze afferma: “Ai paesi filo-russi nel cosiddetto vicinato russo è stato chiesto di approvare questa legge… come un modo per creare una divisione tra loro e Europa.” “.

In Kirghizistan, la ONG Open Society Foundations ha recentemente dichiarato che terminerà le sue operazioni dopo tre decenni di presenza nel paese in seguito all’introduzione di una legge sugli agenti stranieri. La nuova legge rischia “un impatto negativo significativo sulla società civile, sui difensori dei diritti umani e sui media in Kirghizistan”, ha affermato la ONG in una nota.

Da parte sua, la Russia ha negato le accuse di interferenza.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che le proteste contro il disegno di legge del governo georgiano sono state scatenate da potenze straniere che volevano fomentare sentimenti anti-russi nel paese, ma ha negato che la Russia abbia qualsiasi legame con la legislazione. READ La giornalista russa Marina Ovsianikova fugge dagli arresti domiciliari condanna la guerra di Putin

Gli analisti non sono d’accordo. Le pagine Facebook pro-Cremlino stanno diffondendo la tesi che dietro le proteste ci sia l'Occidente e promuovendo la narrativa secondo cui gli Stati Uniti stanno “pianificando un colpo di stato” in Georgia prima delle elezioni presidenziali, afferma Sobo Jelava, specialista di disinformazione presso il Digital Forensics dell'Atlantic Council. Laboratorio. Elezioni parlamentari in ottobre.

“Ci sono almeno cinque pagine che sto guardando adesso che contengono un volantino di propaganda che sostiene che esiste un piano segreto per rovesciare il governo”, dice Jelava.

Commenta la foto, I leader europei hanno avvertito che la proposta di legge “contraddice” le norme e i valori europei

I manifestanti a Tbilisi non hanno dubbi sul fatto che questo sia un momento cruciale e continuano a scendere in piazza per sfogare la loro rabbia contro il governo. Le proteste sono ormai uno spettacolo quotidiano a Tbilisi e mostrano pochi segni di cedimento.

“Nove persone su dieci per strada diranno che la nostra destinazione è l'Europa”, afferma la studentessa Andrea Childs. “non so perché [government officials] Fanno questo.”

La presidente georgiana Salome Zurabishvili, impegnata in un'aspra disputa con il governo, ha detto alla BBC che restano dubbi su chi potrebbe esserci dietro la sua rinnovata spinta ad adottare la legge.

“È in Georgia o è fuori dai nostri confini? Questa decisione è stata presa a Mosca?” lei chiese.