Diversi funzionari ucraini licenziati a causa degli sforzi anti-corruzione di Zelensky: aggiornamenti in tempo reale

Dolci in vendita presso Honey Café a Kiev. Parte del ricavato della vendita delle ciambelle va all’esercito ucraino. credito… Brendan Hoffman per il New York Times

KYIV, Ucraina — Tra i bignè e i macaron al bancone della pasticceria dell’Honey Café di Kiev ci sono dei dolcetti glassati con lettere dolciarie decorate con “ZSU”, le lettere che rappresentano le forze armate dell’Ucraina.

Una parte del ricavato di ogni torta venduta al bar va all’esercito ucraino. È solo un piccolo contributo, e fa parte di una tendenza diffusa in Ucraina che vede aziende e privati ​​donare ai militari.

I governi occidentali hanno introdotto sistemi di difesa aerea e di artiglieria di precisione a lungo raggio che hanno aiutato l’esercito ucraino a invertire la tendenza sul campo di battaglia.

In patria, gli ucraini finanziano l’esercito attraverso le tasse, con circa il 50% del budget che ora va alla difesa. Inoltre, le donazioni individuali sono un’altra risorsa e sono aumentate nell’ultimo anno.

Un sondaggio condotto lo scorso autunno dalla stazione ucraina Suspilne Media ha rilevato che circa un quarto degli ucraini, ovvero il 24%, ha dichiarato di aver donato denaro direttamente ai militari durante la guerra.

Nell’ultimo anno, secondo la banca centrale ucraina, 22,3 miliardi di grivna, ovvero circa 500 milioni di dollari, sono stati donati direttamente all’esercito da aziende e privati. Questo ha superato di gran lunga i contributi di beneficenza all’interno dell’Ucraina per gli aiuti umanitari, che ammontavano a 920 milioni di grivna, o 20 milioni di dollari.

Anche i gruppi non governativi che raccolgono donazioni e acquistano attrezzature donate ai militari, come giubbotti antiproiettile, occhiali per la visione notturna o telescopi a infrarossi, sono un’importante fonte di sostegno.

Una delle più grandi di queste organizzazioni, Povernys Zhyvym, o Come Back Alive, ha raccolto 5,3 miliardi di grivnie, o 132 milioni di dollari per l’esercito.

Per quanto riguarda la Serhiy Pritula Charitable Foundation, ha raccolto 3,5 miliardi di grivna, ovvero 87 milioni di dollari. Le raccolte fondi come questa fondazione spesso raccolgono denaro per acquisti specifici, come il drone d’attacco Bayraktar TB2 dell’Air Force.

Diversi gruppi raccolgono denaro per l’esercito o per l’acquisto di armi attraverso la vendita Messaggi personali sulle bombe o proiettili di artiglieria. Punisher, un’azienda che produce droni d’attacco a lungo raggio, ha un sito Web che consente alle persone di mettere messaggi sulle bombe a pagamento, che va a finanziare lo sviluppo e la produzione di armi.

Per quanto riguarda le donazioni individuali, il comandante in capo dell’esercito ucraino, il generale Valery Zalogny, a ottobre ha donato all’esercito 1 milione di dollari da un’eredità ricevuta da una famiglia ucraino-americana, secondo il servizio stampa dell’esercito .

E nella fascia più piccola, i ristoranti con menu elettronici offrono ai clienti la possibilità di donare piccole somme ai militari mentre pagano le bollette.

Yuriy Chevala ha contribuito alla segnalazione da Lviv, Ucraina.