Aggiornamenti in tempo reale sulla guerra in Ucraina: almeno 20 morti nell’attacco russo a Vinnytsia

Un autobus che trasportava ucraini è stato evacuato a maggio dall’acciaieria Azovstal a Mariupol ed è arrivato nel villaggio di Bizimeny, vicino al confine con la Russia, a maggio. a lui attribuito… Alexander Ermoshenko/Reuters

Le autorità russe hanno“Domandando,Tra 900.000 e 1,6 milioni di cittadini ucraini, inclusi 260.000 bambini, dalle loro case alle terre russe, spesso in regioni isolate dell’Estremo Oriente, il segretario di Stato americano Anthony J. Sbattere le palpebre Egli ha detto Mercoledì.

Il sig. Blinken ha descritto i trasferimenti come una “grave violazione della Quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili” e un “crimine di guerra”.

La Russia ha ammesso che 1,5 milioni di ucraini si trovano ora in Russia, ma ha confermato di essere stati evacuati per la propria sicurezza.

I funzionari ucraini hanno sempre lanciato l’allarme in Russia MigrazioniCon il presidente Volodymyr Zelensky Descrivere l’ultimo mese contro di loro come “uno dei più efferati crimini di guerra russi”. Ha detto che dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina sono stati deportati più di 200.000 bambini.

Testimonianze inviate al New York Times e ad altri organi di informazione da deportati fuggiti dalla Russia, descrizioni dei cosiddetti luoghi di liquidazione, resoconti di interrogatori, percosse, torture di coloro che si ritiene abbiano legami con le forze armate ucraine e sparizioni.

Funzionari europei hanno descritto i siti di nomina come allestiti in scuole, centri sportivi e istituzioni culturali in parti dell’Ucraina recentemente catturate dalle forze russe.

Da queste località, molti ucraini sono stati portati in destinazioni in tutta la Russia, spesso in regioni lontane dall’Ucraina, vicino alla Cina o al Giappone, secondo le testimonianze.

Alcuni funzionari statunitensi hanno sollevato preoccupazioni in merito Migrazionima ha fornito solo vaghe valutazioni della scala.

Michael Carpenter, ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Ha detto durante un discorso a Vienna a maggio Che molti testimoni hanno fornito resoconti dettagliati degli “interrogatori brutali” russi in Filtra campi in cui furono costretti almeno diverse migliaia di ucraini e almeno decine di migliaia furono deportati.

La dichiarazione di Blinken di mercoledì ha anche citato rapporti secondo cui le forze russe stanno deliberatamente separando i bambini ucraini dai loro genitori e rapendo altri dagli orfanotrofi. La dichiarazione afferma che testimoni e sopravvissuti hanno descritto “ripetute minacce, molestie e episodi di tortura da parte delle forze di sicurezza russe”.

In alcuni casi, i passaporti degli ucraini sono stati confiscati, afferma la dichiarazione, e sono stati invece rilasciati passaporti russi, “in un apparente tentativo di cambiare la composizione demografica di parti dell’Ucraina”.

Il signor Blinken ha affermato che gli Stati Uniti chiedono l’immediata sospensione delle deportazioni e chiedono alle autorità russe di rilasciare i detenuti e consentire loro di tornare a casa. La dichiarazione affermava che agli osservatori indipendenti dovrebbe essere consentito l’accesso ai presunti siti di candidatura e ai luoghi in cui gli ucraini sono stati deportati.

La sua dichiarazione è arrivata alla vigilia della Conferenza sulla responsabilità dell’Ucraina che si terrà giovedì all’Aia. ConferenzaL’Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale e della Commissione europea, che è ospitato dal governo olandese, mira a garantire che i crimini di guerra in Ucraina non rimangano impuniti.

“Il presidente Putin e il suo governo non saranno in grado di impegnarsi in questi abusi sistematici nell’impunità”, ha affermato Blinken. “La responsabilità è fondamentale”.