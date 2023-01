Il costruttore di città SteamWorld Build annunciato per PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch e PC

editore Giochi di tuoni e sviluppatore stazione Annunciato il gioco di costruzione di città SteamWorldBuild a PlayStation 5E Serie XboxE PlayStation 4E Xbox OneE InterruttoreE pc (vapore). Sarà lanciato nel 2023. La demo è ora disponibile per PC.

Ecco una panoramica del gioco, tramite Thunderful Games:

Sii un ingegnere Steamworld Città mineraria! Distruggi le case e costruisci case per i tuoi cittadini steambot, nutrili e fornisci un po’ di divertimento.

Una miniera abbandonata si trova sotto la tua città, si dice sia piena di un’antica tecnologia che detiene la chiave per sfuggire al destino imminente. Usa le risorse naturali trovate in superficie e gli abbondanti minerali sepolti nella miniera per espandere la tua città. Incoraggia nuovi livelli di abitanti a unirsi alla ricerca per scavare più a fondo, scoprire ricchezze indicibili e infine aiutarli a sollevarlo dal pianeta!

Gestisce

Man mano che la città si espande in tutte le direzioni, nuovi tipi di Bukhariani trovano la loro strada verso l’insediamento e le loro esigenze diventano sempre più complesse. Per mantenere tutti contenti, dovrai assicurarti che tutti stiano lavorando sodo.

Acquista oggetti per migliorare l’efficienza degli edifici. Fai scorrere le merci su e giù per la miniera accelerando i minatori con scosse elettriche incoraggianti. Oppure, basta barattare alla stazione ferroviaria locale e ottenere ciò di cui hai bisogno in quel modo. Spetta a voi!