Putin si aspetta che Xi visiti presto la Cina; Xi mantiene il suo piano in Ucraina

Le osservazioni di Putin evidenziano il passaggio dall’Occidente alla Cina

Entrambi gli uomini condividono una sfiducia nei confronti dell’Occidente

Le osservazioni riservate di Xi contrastano con il tono ottimista di Putin

Non c’era menzione della visita nei resoconti dei media cinesi sull’incontro video

Non vi è alcun segno che Xi sostenga l’invasione russa dell’Ucraina

(Reuters) – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto venerdì che si aspetta che il presidente cinese Xi Jinping effettui una visita di stato all’inizio del prossimo anno, in quella che sarebbe un’espressione pubblica della solidarietà di Pechino con la vacillante invasione russa dell’Ucraina.

Ma una lettura ufficiale cinese di un vertice video tra i due leader ha evidenziato differenze nell’approccio alla loro alleanza in via di sviluppo, non ha fatto menzione della visita e ha affermato che Pechino, che ha rifiutato di sostenere o condannare l’invasione, manterrà “l’obiettività e l’equità”. . posizione su questo tema.

Da quando ha inviato le sue truppe in Ucraina lo scorso febbraio, la Russia ha voltato le spalle alle potenze occidentali che l’hanno evitata economicamente e politicamente e hanno armato l’Ucraina, corteggiando invece la crescente potenza globale del suo vecchio avversario Cina.

“Vi aspettiamo, signor Presidente, mio ​​caro amico, vi aspettiamo la prossima primavera in visita di stato a Mosca”, ha detto Putin in una dichiarazione introduttiva di otto minuti trasmessa dalla televisione di stato.

Ciò mostrerà al mondo intero la forza delle relazioni russo-cinesi su questioni chiave. “

Ha anche detto che mirava a rafforzare la cooperazione militare con la Cina, anche se non se ne faceva menzione nel rapporto dell’emittente statale cinese CCTV sulla chiamata.

Sebbene Xi abbia definito Putin il suo “caro amico”, la sua dichiarazione introduttiva, che è lunga circa un quarto della lunghezza di Putin, aveva un tono più concreto.

I due uomini avevano firmato una partnership strategica “senza confini” a febbraio, a causa di una comune sfiducia nei confronti dell’Occidente, pochi giorni prima che la Russia inviasse le sue forze armate in Ucraina in quella che definisce una “operazione militare speciale”.

Il commercio accelera

Il presidente russo Vladimir Putin partecipa a un incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino, Cina, 4 febbraio 2022. Sputnik/Alexey Druzhinin/The Kremlin via Reuters/Attention Photo Editors – Questa immagine è stata fornita da una terza parte.

Da quando le maggiori economie occidentali hanno risposto all’invasione con una raffica senza precedenti di sanzioni coordinate, la Russia è stata costretta a cercare altri mercati, superando l’Arabia Saudita come maggior fornitore di greggio alla Cina. Il commercio bilaterale è aumentato vertiginosamente e le relazioni finanziarie si sono espanse.

Venerdì il ministero delle finanze russo ha raddoppiato la quota massima possibile dello yuan cinese nel National Wealth Fund (NWF) al 60% mentre Mosca cerca di “de-dollarizzare” la sua economia e porre fine alla dipendenza da paesi “ostili”, inclusi Stati Uniti ed Europa . Membri dell’Unione, Gran Bretagna e Giappone.

Mosca ha anche appoggiato pubblicamente la posizione di Xi su Taiwan e ha accusato l’Occidente di tentare di fomentare una disputa sullo status dell’isola autogovernata, che la Cina rivendica come propria.

“Tu ed io condividiamo le stesse opinioni sulle cause, il corso e la logica della trasformazione in corso del panorama geopolitico globale, di fronte a pressioni e provocazioni senza precedenti da parte dell’Occidente”, ha detto Putin a Xi.

Tuttavia, il leader cinese è stato meno esplicito nelle sue critiche ai paesi occidentali che sono il principale mercato di esportazione della Cina, e si è mostrato tiepido riguardo all’invasione russa dell’Ucraina.

La Cina si è astenuta dal condannare, sottolineando invece la necessità della pace, ma Putin ha riconosciuto pubblicamente a settembre che la sua controparte cinese aveva “preoccupazioni” per le azioni della Russia.

Pechino è stata finora attenta a non fornire il tipo di supporto materiale diretto all’invasione che potrebbe portare a sanzioni occidentali contro la Cina.

Ma Xi ha detto venerdì a Putin che la Cina è pronta ad aumentare la cooperazione strategica con la Russia sullo sfondo di quella che ha definito la situazione “difficile” in tutto il mondo.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che l’incontro è stato sostanziale e costruttivo, ma non è stata ancora fissata una data per la visita di Xi.

Segnalazione di Reuters. Reportage aggiuntivo di Eduardo Baptista a Shanghai. Scritto da Kevin Levi. Montaggio di Andrew Heavens e Thomas Janowski

