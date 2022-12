Rumor: le immagini trapelate del modello OLED di Zelda: Kingdom’s Tears Switch sono apparse online

Immagini dall’edizione speciale The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears Un prototipo OLED per Nintendo Switch è emerso online, con immagini di un platform a tema Zelda e un pacchetto di Joy-Contro, oltre alla scatola.

Apparentemente l’ho trovato sul forum cinese Tieba e l’ho pubblicato Famoso dall’utente Casen (Grazie, Le mie novità Nintendo), che mostra un paio di Joy-Contro verdi (a sinistra) e bianchi (a destra) del gioco e piastre posteriori bianche per abbinarsi al dock. Il dock ha segni dorati simili in rilievo sul lato anteriore, con la parte posteriore della console stessa (nera) con motivi sottilmente in rilievo simili a quelli sul Altre edizioni speciali di pannelli di controllo OLED.

Questa è la scatola – puoi trovare altre immagini ai link qui sopra:

Al momento non è chiaro se queste foto siano false o legittime, anche se sembrano straordinariamente reali (e forse un po’ noiose).

Il gioco verrà lanciato il 12 maggio 2023 e, se questo è il vero McCoy, immaginiamo che questa particolare versione di Switch verrà lanciata in quel momento o nelle settimane precedenti.

Respiro del selvaggio È stato lanciato insieme allo Switch originale nel 2017, ovviamente, anche se un paio di Zelda Joy-Contro in edizione speciale sono stati rilasciati quando Skyward Sword HD Lanciato nel 2021.

Alcuni giorni fa sono apparsi alcuni materiali di marketing trapelati per il gioco Poster di Nintendo Switch Online, portando a ipotizzare che il gioco possa includere una sorta di funzionalità online o componente multiplayer. Tuttavia, la designazione NSO è probabilmente correlata al salvataggio nel cloud, quindi non illuderti.

Ti piace l’aspetto di questa nuova SKU? Ti piacerebbe che ci fosse un’edizione speciale di Switch che assomigliasse alla Sheikah Slate? Facci sapere di seguito se pensi che questo sia legittimo o meno e condividi i tuoi pensieri sul design.