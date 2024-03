Papa Francesco lava i piedi a 12 donne in un carcere di Roma dalla sua sedia a rotelle

Papa Francesco ha lavato e baciato i piedi di 12 detenute in un carcere di Roma durante un rituale del Giovedì Santo inteso ad affermare la sua autorità. Una chiamata al servizio e all'umiltà.

Francis, 87 anni, ha eseguito il rituale dalla sua sedia a rotelle, dopo che recenti malattie hanno esacerbato i suoi problemi motori. Il luogo del carcere di Rebibbia fu attrezzato secondo le sue esigenze: le donne sedevano su panche su una pedana rialzata, consentendo al Papa di spostarsi agilmente lungo la linea dalla sedia a rotelle senza doversi sforzare.

Molte donne piansero mentre Francesco lavava loro i piedi, versando delicatamente l'acqua su un piede nudo e tamponandolo con un piccolo asciugamano. Concluse questo gesto baciando ciascun piede, guardando spesso la donna sorridendo.

La cerimonia della lavanda dei piedi del Giovedì Santo è una caratteristica distintiva di ogni Settimana Santa e ricorda Gesù che lava insieme i piedi dei suoi dodici apostoli durante l'ultima cena prima della sua crocifissione.

Francesco Ha rivoluzionato il rituale vaticano insistendo, sin dal suo primo Giovedì Santo da papa nel 2013, che le donne e i seguaci di altre fedi fossero inclusi tra i 12. In precedenza, i papi celebravano rituali solo per uomini cattolici nella cattedrale di Roma.

In questa foto resa disponibile dai media vaticani, Papa Francesco lava e bacia i piedi di 12 detenute nel carcere di Rebibbia, alla periferia di Roma, il Giovedì Santo, 28 marzo 2024, un rituale inteso a sottolineare la sua chiamata al servizio e all'umiltà. Media Vaticani/AP



Ogni anno Francesco si reca in una prigione, in un centro per rifugiati o in un centro di detenzione giovanile per sottolineare la sua convinzione che la vocazione del sacerdote è quella di servire le persone particolarmente emarginate. Nella sua breve, spontanea omelia, Francesco ha spiegato il significato di questo gesto.

«Gesù insulta se stesso», ha detto Francesco. E ha aggiunto: “Con questo gesto ci fa capire quello che ha detto: non sono qui per essere servito, ma per servire”.

«Ci ​​insegna la strada del servizio», ha detto Francesco.

In carcere Francesco è apparso in buone condizioni, anche dopo aver presieduto una lunga Messa nella Basilica di San Pietro. Durante la Messa mattutina, ha predicato un lungo sermone con una serie di ordini di marcia per i sacerdoti con sede a Roma all'inizio dei giorni impegnativi che precedono la Pasqua.

Francis fu ostacolato da A Un lungo periodo di problemi respiratori quest'inverno Nelle ultime settimane ha chiesto a uno dei suoi assistenti di leggere ad alta voce le sue dichiarazioni per risparmiargli lo stress. La Domenica delle Palme saltò completamente il suo sermone.

Ma Francesco è apparso pieno di energia dopo la visita al carcere di Rebibbia, dove ha ricevuto in dono un cesto di verdure coltivate nell'orto del carcere e due scialli rituali ricamati dai detenuti.

Papa Francesco bacia il piede di un prigioniero. La cerimonia della lavanda dei piedi del Giovedì Santo è una caratteristica distintiva di ogni Settimana Santa e ricorda Gesù che lava insieme i piedi dei suoi dodici apostoli durante l'ultima cena prima della sua crocifissione. Media Vaticani/AP



Da parte sua Francesco ha dedicato un quadro della Madonna incorniciato che gli era stato regalato, dicendo che appena l'ha ricevuto ha pensato alle donne di Rebibbia. Ha anche regalato un grande uovo di Pasqua di cioccolato al figlio di uno dei prigionieri.

Anche con gli eventi del Giovedì Santo ormai conclusi, Francesco ha davanti a sé alcuni giorni impegnativi che metteranno alla prova la sua resistenza.

Venerdì sera si recherà al Colosseo per partecipare alla processione della Via Crucis, che rievoca la storia della crocifissione di Cristo. Sabato presiederà la Messa della Veglia Pasquale nella Basilica di San Pietro, seguita poche ore dopo Messa di Pasqua In piazza il suo discorso di mezzogiorno Urbi et Orbi (Per la città e il mondo) che ha messo in luce i conflitti globali e le catastrofi che colpiscono l'umanità.